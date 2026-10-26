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Resumen

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El reporte llega en momentos en que crece el temor a que la IA escape al control humano y a menos de una semana de las elecciones intermedias en EE.UU. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
El reporte llega en momentos en que crece el temor a que la IA escape al control humano y a menos de una semana de las elecciones intermedias en EE.UU. (Foto de JOEL SAGET / AFP)
Por Agencia AFP

El modelo de IA Claude de la empresa Anthropic eludió por iniciativa propia el acceso de pago a un portal de Georgia, en Estados Unidos, para leer datos de los electores locales, reportó el medio Axios.

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