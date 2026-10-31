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La IA puede dejar a muchos atrás

“El verdadero progreso será lograr que más estudiantes puedan aprender, decidir y construir su futuro con la IA”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Una herramienta puede ayudar a preparar materiales, adaptar actividades o identificar dificultades, pero no reemplaza el criterio profesional de quien conoce a sus estudiantes y comprende su contexto". Ilustración: El Comercio
    "Una herramienta puede ayudar a preparar materiales, adaptar actividades o identificar dificultades, pero no reemplaza el criterio profesional de quien conoce a sus estudiantes y comprende su contexto". Ilustración: El Comercio

    La inteligencia artificial (IA) está transformando nuestra manera de aprender, trabajar y relacionarnos con el conocimiento. Lo hace a una velocidad que desafía a los sistemas educativos. Pero, en el Perú, esta revolución plantea una pregunta incómoda: ¿cómo preparar a nuestros estudiantes para el futuro cuando todavía no garantizamos los aprendizajes fundamentales del presente?

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    Merlín IA

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