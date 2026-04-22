El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio del proceso de inscripción para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales del sector salud que deseen ejercer en distintas regiones del país. Según informó la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), las inscripciones estarán habilitadas desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59, a través del aplicativo digital oficial.

Los postulantes deberán registrarse mediante la plataforma virtual del Serums, donde también podrán acceder a documentos clave como el instructivo, el cronograma y la oferta de plazas disponibles. Asimismo, las autoridades recomendaron revisar detalladamente esta información antes de completar el proceso, ya que contiene los requisitos, etapas y beneficios asociados a cada plaza.

Además, recordaron que es responsabilidad del postulante ingresar correctamente sus datos en el sistema.

Carreras habilitadas para postular

La convocatoria está dirigida a profesionales titulados de diversas especialidades, entre ellas medicina humana, enfermería, obstetricia, odontología, psicología, nutrición, farmacia y bioquímica, biología, ingeniería sanitaria, medicina veterinaria, tecnología médica y trabajo social.

Para participar, es indispensable contar con título profesional registrado en Sunedu y colegiatura vigente en el respectivo colegio profesional.

Condiciones especiales para postulantes

El Minsa precisó que los postulantes con discapacidad y los licenciados de las Fuerzas Armadas podrán inscribirse bajo dicha condición únicamente el 23 de abril. En estos casos, deberán adjuntar los documentos correspondientes, como el certificado de discapacidad o el carné del Conadis, así como la constancia que acredite la condición de licenciado.

Qué región del Perú tiene mas vacantes en el Serums 2026-I. (Foto: El Peruano - Difusión)

Por otro lado, el Minsa señaló que para este proceso, se ofertan 7.489 plazas remuneradas y 12.604 plazas equivalentes a nivel nacional; estas están distribuidas en diversas regiones, destacando Cajamarca, Piura, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica como las que concentran mayor número de vacantes.

Plazas por regiones

Cajamarca: 484

Piura: 468

Ayacucho: 450

Apurímac: 423

Huancavelica: 416

Junín: 395

La Libertad: 387

Áncash: 381

Huánuco: 372

Cusco: 352

Loreto: 278

San Martín: 273

Arequipa: 252

Pasco: 248

Ica: 229

Amazonas: 220

Ucayali: 194

Lambayeque: 175

Tumbes: 162

Madre de Dios: 149

Lima Región: 143

Tacna: 126

Moquegua: 121

Callao: 49

Lima Sur: 45

Lima Norte: 42

Lima Este: 35

Lima Centro: 13

Inicio del servicio y obligatoriedad

El inicio del Serums 2026-I está programado para el 6 de mayo en la modalidad remunerada y el 26 de mayo en la modalidad equivalente.

Finalmente, el Minsa recordó que el Serums es un requisito indispensable para trabajar en establecimientos de salud del sector público, además de representar una oportunidad para contribuir en la atención de poblaciones vulnerables en zonas rurales y urbano-marginales del país.

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