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Si no lograste inscribirte en el plazo regular, podrás hacerlo, de forma excepcional, el jueves 9 y viernes 10 de abril. Foto: Andina
Si no lograste inscribirte en el plazo regular, podrás hacerlo, de forma excepcional, el jueves 9 y viernes 10 de abril. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio del proceso de inscripción para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, dirigido a profesionales del sector salud que deseen ejercer en distintas regiones del país. Según informó la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), las inscripciones estarán habilitadas desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59, a través del aplicativo digital oficial.

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