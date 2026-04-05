Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Perú enfrenta una señal de alarma en su sistema de salud: cada vez más médicos dejan el país en busca de mejores condiciones laborales, salarios más altos y mayores oportunidades de desarrollo profesional. Y el dato más preocupante es que, por primera vez en décadas, el balance migratorio se ha invertido: hoy salen más médicos de los que llegan.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.