Un estudio publicado en International Journal of Health Governance, que analizó la trayectoria de más de 68 mil médicos entre 1994 y 2021, identifica un cambio estructural en el comportamiento migratorio del gremio. Durante más de veinte años, el Perú mantuvo un saldo positivo: ingresaban más profesionales de los que emigraban. Pero esa tendencia se quebró a partir de 2016, cuando la emigración superó a la inmigración, con una tasa de 263 emigrantes por cada mil médicos registrados.

De acuerdo con Edén Galán-Rodas, ex secretario del Colegio Médico del Perú y responsable de la investigación, el punto más crítico se produjo en 2019. “Como sabemos, en los años 2016, 2017 y 2018 se dio este fenómeno migratorio de médicos venezolanos, no solamente médicos, sino también otros profesionales de la salud. De hecho, somos el segundo país con mayor volumen de migrantes venezolanos. Ese contexto aceleró este fenómeno”, explicó.

Entre 2019 y 2021, el déficit neto llegó a 427 médicos.

La tendencia no se detuvo tras 2021. En 2023, España —el principal destino de los médicos peruanos— homologó un récord histórico de 8,747 títulos médicos extranjeros, un 179% más que en 2017, una demanda que Latinoamérica, con Perú entre los principales países de origen, alimenta de forma sostenida. Los datos del propio Ministerio de Universidades español registraban ese año más de 34,000 expedientes de homologación pendientes, la mayoría provenientes de la región.

Cuadro 1 · Balance neto Cuadro 1 · Saldo neto El balance se invirtió: de superávit a déficit de médicos Período Inmigración Emigración Saldo neto 1994–1995 114 4 +110 1996–2000 637 36 +601 2001–2005 887 151 +736 2006–2010 833 344 +489 2011–2015 2,588 818 +1,770 2016–2021 4,150 4,163 −13 2019–2021 * — — −427 * Subperíodo dentro de 2016–2021. Primera vez en casi tres décadas que la emigración supera a la inmigración de forma sostenida.

Fuente: Galán-Rodas et al. (2026). International Journal of Health Governance. Datos CMP 1994–2021.

Y los que se quedan, en buena parte, son temporales. Datos del sistema HISMINSA del Ministerio de Salud, procesados por El Comercio con información a marzo de 2026, revelan que en regiones como Tumbes, Puno y Huancavelica, entre el 35% y el 39% de los médicos generales son serumistas —profesionales en servicio rural obligatorio de corta duración— mientras que apenas entre el 4% y el 9% tiene una plaza permanente.

Asimismo, el estudio advierte que cerrar la brecha de recursos humanos en salud —que es de 32 profesionales por cada 10 mil habitantes frente a los 44 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— exige más que incentivos salariales: requiere formación especializada, mejores condiciones laborales y políticas de retención y retorno.

Asimismo, el estudio advierte que cerrar la brecha de recursos humanos en salud —que es de 32 profesionales por cada 10 mil habitantes frente a los 44 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— exige más que incentivos salariales

El perfil del médico que emigra también ayuda a entender la magnitud del problema. El estudio halló que quienes dejan el país tienen, en promedio, 37 años y suelen hacerlo luego de haber acumulado experiencia profesional. Además, el riesgo de emigrar es mayor entre quienes provienen de Lima y entre los egresados de universidades privadas o extranjeras. En contraste, la edad funciona como un factor protector: por cada año adicional, la probabilidad de emigrar disminuye.

Entre 2016 y 2021 se alcanzó la paridad entre hombres y mujeres que buscaban nuevas oportunidades en el extranjero. Hoy, según Galán-Rodas, “el volumen de mujeres ya superó el volumen de los médicos varones graduados en Perú”, lo que se explica en parte por las brechas salariales de género y la discriminación que enfrentan para acceder a cargos directivos.

Cuadro 2 · Países Cuadro 2 · Flujos por país España lidera como destino; Venezuela y Bolivia, como origen de médicos que llegan Emigran hacia → España 38.5% EE.UU. 24.8% Brasil 6.8% Países Bajos 4.6% Panamá 4.3% Chile 4.2% Total: 5,516 médicos Inmigran desde ← Bolivia 39.5% Venezuela 23.0% Cuba 21.8% Argentina 5.2% México 3.0% Rusia 2.1% Total: 9,209 médicos Fuente: Galán-Rodas et al. (2026). International Journal of Health Governance. Tabla 2 del estudio. Total 1994–2021.

España se ha consolidado como el principal destino de los médicos peruanos, seguida por Estados Unidos. Del otro lado, la inmigración hacia el Perú proviene sobre todo de Venezuela y Bolivia, en un contexto regional marcado por crisis económicas y políticas. Pero esa entrada no compensa la pérdida: los médicos que llegan son, en promedio, más jóvenes, y la proporción de inmigrantes con especialidad ha disminuido con el tiempo.

Otro dato sensible es que la gran mayoría de médicos que emigran lo hace sin haber concluido una especialidad en el Perú. Según el estudio, solo el 13% de quienes salieron del país entre 1995 y 2021 tenía una especialidad, lo que sugiere que muchos parten antes de completar una formación avanzada. Esto no solo reduce la disponibilidad futura de especialistas, sino que también incrementa la presión sobre los profesionales que permanecen en el sistema.

Galán-Rodas enfatiza que en la actualidad: “El agotamiento profesional, también el síndrome de burnout, se presenta en una gran cantidad de médicos, sobre todo de primer nivel de atención. Y las faltas de seguridad que hay en los hospitales muchas veces condicionan este proceso migratorio.”

El impacto de esta fuga no es abstracto. El déficit médico se traduce en una atención cada vez más limitada para los pacientes: disminuye la disponibilidad de especialistas en pediatría, ginecología y medicina interna, mientras la sobrecarga laboral se intensifica para quienes permanecen en el sistema. A ello se suma la centralización, que deja a las provincias desatendidas y concentra a la mayoría de profesionales en Lima. Además, formar un médico implica años de inversión del Estado y de las familias; cuando ese talento emigra, todo ese esfuerzo termina beneficiando a otros países, advierte Galán-Rodas.

Cuadro 4 · Médicos temporales Cuadro 4 · Datos HISMINSA / MINSA — marzo 2026 Los médicos que quedan son temporales En las regiones más alejadas, hasta 1 de cada 3 médicos es SERUM — un servicio rural obligatorio de corta duración. Son los mismos territorios que el estudio identifica como los más desatendidos. Región % SERUM % Nombrado Total méd. Tumbes 39.3% 5.0% 417 Puno 34.9% 8.7% 3,352 Huancavelica 34.9% 4.2% 2,557 Apurímac 28.3% 9.6% 1,532 Amazonas 26.3% 4.8% 1,737 Cajamarca 24.7% 7.9% 2,964 Madre de Dios 24.2% 6.5% 505 Piura 21.4% 8.1% 2,827 % SERUM = servicio rural obligatorio % Nombrado = plaza permanente Incluye médicos generales y cirujanos generales. Procesado por El Comercio.

Fuente: HISMINSA / MINSA. Datos a marzo de 2026.

A largo plazo, la “fuga de cerebros” podría generar en el Perú una crisis crónica en el sistema de salud. La pérdida de capital humano se estima en alrededor del 20% del Producto Bruto Interno nacional, según la Revista Estudios Económicos. Por ello, especialistas como Beramendi Alexander y Matcorena Jesús de la UPC recomiendan implementar programas de repatriación que incluyan incentivos económicos, seguridad laboral y soporte en salud mental.