Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada añoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Rosa tenía solo doce años cuando su vida cambió para siempre. Vivía en Indiana, un distrito ubicado en la región de Loreto, y fue obligada por su entorno a convivir con un hombre mayor que abusó de ella y la dejó embarazada. No hubo denuncia ni intervención de las autoridades. Se llegó a un “acuerdo familiar” que la dejó fuera de toda decisión. Hoy, Rosa sigue siendo una menor de edad -con apenas 16 años- que carga con responsabilidades de adulta.