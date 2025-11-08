Mayté Ciriaco Ruiz
Mayté Ciriaco Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año
Resumen de la noticia por IA
Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Rosa tenía solo doce años cuando su vida cambió para siempre. Vivía en Indiana, un distrito ubicado en la región de Loreto, y fue obligada por su entorno a convivir con un hombre mayor que abusó de ella y la dejó embarazada. No hubo denuncia ni intervención de las autoridades. Se llegó a un “acuerdo familiar” que la dejó fuera de toda decisión. Hoy, Rosa sigue siendo una menor de edad -con apenas 16 años- que carga con responsabilidades de adulta.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC