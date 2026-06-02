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El MTC informó que desde un inmueble se facilitaba las comunicaciones hacia el interior del centro penitenciario de Chimbote. (Foto: MTC)
El MTC informó que desde un inmueble se facilitaba las comunicaciones hacia el interior del centro penitenciario de Chimbote. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó un operativo que permitió desinstalar una estación de telecomunicaciones que operaba ilegalmente en los alrededores del penal de Chimbote.

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