El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó un operativo que permitió desinstalar una estación de telecomunicaciones que operaba ilegalmente en los alrededores del penal de Chimbote.

La intervención estuvo liderada por especialistas de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del MTC, en coordinación con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como parte de la acción, se ejecutó el allanamiento y descerraje de un inmueble ubicado cerca del penal conocido como “Cambio Puente”, en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash. Desde este predio se facilitaba las comunicaciones hacia el interior del centro penitenciario.

Durante el operativo se detectó operativa una antena omnidireccional utilizada para conectar múltiples dispositivos móviles, además de algunas antenas direccionales, orientada específicamente hacia el penal.

Con esta intervención, el MTC suma 28 operativos realizados en lo que va del 2026 para combatir el uso ilegal de servicios de telecomunicaciones en zonas cercanas a establecimientos penitenciarios.

Cabe destacar que operar servicios de telecomunicaciones sin contar con el título habilitante constituye una infracción grave.

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Además, estos hechos pueden configurar delitos vinculados al uso ilegal del espectro radioeléctrico y al suministro de infraestructura destinada a facilitar comunicaciones ilícitas desde centros penitenciarios.

El control y fiscalización del espectro radioeléctrico es una herramienta clave en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ya que permite neutralizar redes ilegales utilizadas para coordinar actividades delictivas.