Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé

Espeluznante maltrato infantil. En Chimbote, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una pareja de padres de familia acusada de fracturar piernas y brazos a su menor hija de apenas un solo mes de vida. Fueron los médicos del hospital regional Eleazar Guzmán, quien detectaran lesiones graves en la menor y de inmediato llamaron a las autoridades.

Según América Noticias, los jóvenes detenidos aseguraron que las heridas era producto de una caída accidente desde su cama. Sin embargo, los especialistas en salud descartaron su versión debido a la multiplicidad de los traumatismos encontrados.

Las fuerzan del orden determinaron que estas evidencias médicas resultaron determinantes para descartar la hipótesis de un accidente doméstico.

PNP interroga a padres

Fueron varias horas que la PNP interrogó a los implicados. Se dio a conocer que ambos dieron versiones contradictorias, reforzando las sospechas de una agresión directa contra la bebé de un mes.

Ahora el caso de maltrato pasó a Fiscalía de la Nación para determinar la responsabilidad penal de los involucrados. En tanto, el Tercer Juzgado de Familia ha dictado medias de protección para garantizar la integridad de la víctima, que estará bajo resguardo mientras se resuelve la situación legal de sus progenitores.

Trasladan a menor a Lima

Debido a la gravedad de las fracturas y complejidad del caso, la bebé fue trasladada de emergencia desde Chimbote hacia un hospital especializado en Lima para recibir tratamiento médico de acorde a sus lesiones. Actualmente es atenida por especialistas en pediatría y traumatología.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo o estás en medio de una emergencia, llama de forma inmediata al SAMU que es de atención médica de urgencia. Opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.