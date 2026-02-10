Iquitos: estallido de embarcación deja seis personas heridas

Resumen

Seis heridos tras explosión de embarcación durante carga de gasolina en Iquitos. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

Una embarcación cargada de combustible explotó la noche del lunes en Iquitos y dejó seis personas gravemente heridas, en un nuevo episodio que evidencia los riesgos de la manipulación informal de materiales altamente inflamables en zonas urbanas y ribereñas. El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en el río Itaya y generó pánico entre los vecinos y testigos del lugar.

