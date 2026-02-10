Iquitos: estallido de embarcación deja seis personas heridas

Una embarcación cargada de combustible explotó la noche del lunes en Iquitos y dejó seis personas gravemente heridas, en un nuevo episodio que evidencia los riesgos de la manipulación informal de materiales altamente inflamables en zonas urbanas y ribereñas. El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 p. m. en el río Itaya y generó pánico entre los vecinos y testigos del lugar.

De acuerdo con información preliminar, al momento del siniestro se realizaban labores de carga de combustible y balones de gasolina en la embarcación, una práctica recurrente en la zona pese a su alto nivel de peligrosidad. La explosión provocó una intensa llamarada que obligó a la intervención inmediata de los bomberos, quienes, junto a otra unidad de transporte fluvial, continúan trabajando para controlar completamente el incendio desde el río.

Explosión de embarcación con combustible deja seis heridos graves en Iquitos. (Foto: Captura/Canal N)

Como consecuencia del estallido, seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado. La Marina de Guerra del Perú cercó el área para impedir el tránsito de embarcaciones menores, conocidas como peque-peques, y evitar una nueva tragedia, mientras que la Policía Nacional acordonó las calles aledañas para proteger a los residentes.

El director regional de Salud, Percy Vargas, informó que los heridos fueron identificados como Francisco Ailva Saavedra; Gino Dahua Yaicate (49); Dayron Restrepo Vásquez (45); Segundo Aquiles Aponolario Tuicima (66); Joset Adán Ramírez Dávila; y un adolescente de 17 años, Joset Adán Ramírez Da Silva. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Loreto, donde permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

El siniestro también afectó a algunos bomberos, quienes presentaron síntomas por inhalación de humo tóxico durante las labores de emergencia. El hecho vuelve a poner en cuestión la ausencia de fiscalización efectiva sobre el transporte y almacenamiento de combustible en la zona fluvial de Iquitos, donde este tipo de prácticas continúa desarrollándose sin mayores controles, pese al riesgo que representa para la vida humana.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

