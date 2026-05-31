El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sánchez vs. Sánchez

El candidato de Juntos por el Perú cambia de discurso y de compañía con suma facilidad.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: César Campos@photo.gec
    Foto: César Campos@photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

    En apariencia, Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de Juntos por el Perú, tiene solo una rival al frente en las elecciones de segunda vuelta de la próxima semana. Una mirada más acuciosa, sin embargo, podría sugerir que quizá otro de los personajes que enfrentará entonces será la versión del propio Roberto Sánchez de primera vuelta. Mientras el candidato intenta ahora transmitir una versión más moderada, su propio plan de gobierno, sus aliados, su trayectoria en el Congreso, y sus dichos pasados lo ponen en evidencia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.