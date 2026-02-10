Lluvias en Ayacucho provocan deslizamiento y dejan sin luz a distritos del VRAEM

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las intensas lluvias registradas en la región Ayacucho ocasionaron un deslizamiento de tierra que dañó un tramo de la red vial y dejó sin suministro eléctrico a diversos distritos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según informó la empresa Electrocentro.
