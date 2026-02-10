Lluvias en Ayacucho provocan deslizamiento y dejan sin luz a distritos del VRAEM

Las intensas lluvias registradas en la región Ayacucho ocasionaron un deslizamiento de tierra que dañó un tramo de la red vial y dejó sin suministro eléctrico a diversos distritos del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según informó la empresa Electrocentro.

El evento se produjo en el sector Sankirhuato, en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, donde el desplazamiento de grandes volúmenes de tierra afectó la infraestructura vial y provocó la salida imprevista de la línea de transmisión de 66 kilovoltios Mollepata–San Francisco, que abastece a la zona.

Tras el incidente, Electrocentro desplegó cuadrillas de emergencia y personal técnico especializado para identificar la falla y realizar las labores de reparación. Sin embargo, los trabajos se ejecutaron en condiciones complejas debido a la inestabilidad del terreno y al difícil acceso al área afectada.

De manera preliminar, se estimó que unas 25 hectáreas de terreno resultaron impactadas por el deslizamiento.

La empresa indicó que el restablecimiento del servicio eléctrico estaba previsto para alrededor de las 20:00 horas del lunes. En tanto, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta ante la persistencia de las lluvias y el riesgo de nuevos deslizamientos.