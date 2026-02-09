MTC anuncia solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se ha destrabado una solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores, situación que afectaba a miles de usuarios a nivel nacional. Según precisó la entidad, en los próximos días se habilitará el trámite de la Placa Única Nacional de Rodaje.
