MTC anuncia solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se ha destrabado una solución al desabastecimiento de placas para vehículos menores, situación que afectaba a miles de usuarios a nivel nacional. Según precisó la entidad, en los próximos días se habilitará el trámite de la Placa Única Nacional de Rodaje.

Como parte de esta medida, el MTC informó que emitirá en las próximas horas una Resolución Directoral en la que se darán a conocer las especificaciones técnicas de las placas, las cuales incluirán condiciones de seguridad.

Esta decisión es resultado de un trabajo articulado y de una serie de reuniones lideradas por el sector para atender la demanda pendiente.

Asimismo, el ministerio exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar placas de procedencia ilegal, al recordar que esta conducta constituye una infracción grave y genera responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El MTC reafirmó su compromiso de continuar adoptando acciones para garantizar la continuidad de los servicios, la formalización vehicular y el respeto de los derechos de los ciudadanos.