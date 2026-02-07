MTC asegura continuidad de proyecto de la Carretera Central tras dejar sin efecto contrato de asistencia técnica

Tras la resolución del contrato suscrito entre Provías Nacional y la empresa Egis para la prestación del servicio de asistencia técnica, efectuada a través de la PMO Vías, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que ello no afectará la continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central, considerado uno de los megaproyectos más importantes del país.

Ello debido a que el acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con la República Francesa se mantiene plenamente vigente y operativo.

Así, el MTC explicó que la PMO Vías cumple exclusivamente un rol de asesoría técnica especializada y no ejecuta obras ni participa como contraparte contractual en los proyectos de inversión. Por ello, la decisión tomada no impacta los contratos, cronogramas ni procesos en curso vinculados a la Carretera Central, que continúan avanzando en el marco de sus respectivos compromisos técnicos y presupuestales.

El MTC enfatizó que todos los contratos de los proyectos estratégicos continúan plenamente vigentes, tanto los relacionados con la nueva Carretera Central como aquellos vinculados a las obras de conexión aeroportuaria. En el caso del Puente Santa Rosa, el contrato está suscrito entre Provías Nacional y el Consorcio Chalaco (SACYR – AECON), sin participación de la PMO Vías.

El MTC informó, además, que coordinará con la Embajada de Francia y la Cancillería peruana para que, bajo el acuerdo G2G vigente, se designe una nueva empresa con los estándares técnicos y éticos requeridos para brindar la asistencia técnica que demanda un proyecto de la magnitud de la Carretera Central.

“Los contratos siguen vigentes, los proyectos continúan avanzando y el Estado peruano, a través de Provías Nacional, mantiene el control técnico, contractual y financiero de cada obra”, señaló la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila.