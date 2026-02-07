Resumen

El proyecto de la nueva Carretera Central es considerado uno de los megaproyectos más importantes del país. Foto: MTC
Tras la resolución del contrato suscrito entre Provías Nacional y la empresa Egis para la prestación del servicio de asistencia técnica, efectuada a través de la PMO Vías, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que ello no afectará la continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central, considerado uno de los megaproyectos más importantes del país.

MTC asegura continuidad de proyecto de la Carretera Central tras dejar sin efecto contrato de asistencia técnica

