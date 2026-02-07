Anulan contrato con PMO Vías, ¿Perú podría volver a ser demandado?

Escuchar
lima 27 de diciembre del 2024 imágenes de los puentes modulares, ubicados en la intersección de la avenida Morales Duarez y nuevo aeropuerto , pistas recien reparadas e instalacion de un puente peatonal en la avenida foucett el cual se encuentra en construccion.
lima 27 de diciembre del 2024 imágenes de los puentes modulares, ubicados en la intersección de la avenida Morales Duarez y nuevo aeropuerto , pistas recien reparadas e instalacion de un puente peatonal en la avenida foucett el cual se encuentra en construccion.
/ HUGO PEREZ
Por Maritza Saenz

La anulación del contrato de asistencia técnica con PMO Vías abrió una serie de interrogantes sobre el futuro de la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente Santa Rosa. La incertidumbre se explica porque dicha oficina cumplía un rol clave en la gestión, planificación y acompañamiento técnico de estos proyectos emblemáticos de infraestructura.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

