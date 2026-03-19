El Gobierno dejó sin efecto la resolución del contrato de asistencia técnica para la Nueva Carretera Central que había sido adoptada previamente por Provías Nacional respecto del consorcio PMO Vías, conformado por las empresas Egis y Setec. La decisión fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, durante su presentación ante el Congreso.

El titular del sector explicó que la medida fue encauzada mediante un acuerdo suscrito entre Provías Nacional y el referido consorcio, el cual permite mantener la continuidad del servicio técnico vinculado al proyecto. Según precisó, este nuevo entendimiento incorpora condiciones más estrictas en materia de integridad, control y supervisión.

Prieto remarcó que la asistencia técnica no ha sido interrumpida y que el proyecto de la Nueva Carretera Central se mantiene en marcha. En ese sentido, descartó cualquier escenario de paralización y aseguró que la obra cuenta con respaldo técnico y recursos suficientes para su ejecución.

Cabe recordar que Provías Nacional había resuelto de manera unilateral el contrato señalado a principios de febrero de este 2026, aplicando la cláusula anticorrupción, luego de que se conociera que una de las empresas del consorcio, Egis, fue sancionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2019 por hechos ocurridos en Panamá.

“La Nueva Carretera Central no se ha paralizado, contará con los recursos presupuestales necesarios y su viabilidad técnica está plenamente asegurada”, detalló ante la representación nacional.