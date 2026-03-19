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Nueva Carretera Central: Gobierno deja sin efecto resolución de contrato con PMO Vías. (Foto: Congreso)
Nueva Carretera Central: Gobierno deja sin efecto resolución de contrato con PMO Vías. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Gobierno dejó sin efecto la resolución del contrato de asistencia técnica para la Nueva Carretera Central que había sido adoptada previamente por Provías Nacional respecto del consorcio PMO Vías, conformado por las empresas Egis y Setec. La decisión fue anunciada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, durante su presentación ante el Congreso.

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