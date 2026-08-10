El movimiento se produjo en un contexto mixto para las divisas regionales. Foto: Jorge Cerdán GEC
El movimiento se produjo en un contexto mixto para las divisas regionales. Foto: Jorge Cerdán GEC
/ JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy, lunes de 10 agosto, en S/3,3750, retrocediendo 25 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3775.

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