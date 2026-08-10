El precio del dólar cerró hoy, lunes de 10 agosto, en S/3,3750, retrocediendo 25 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,3775.

Durante la jornada el dólar estuvo presionado ligeramente a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo S/3,3730 y máximo S/3,3790. En el mercado se negociaron 259.8 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3754.

Cambio de dólar en Perú. Foto: archivo GEC

A nivel global el dólar retrocede unos puntos impulsado por el alza del petróleo pese a los sólidos datos de empleo de la semana pasada. El incremento se produjo tras el intercambio de demandas de compensación entre Irán y Estados Unidos, lo que redujo las perspectivas de un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz. El DXY cotizando en 99.70 (+0.28%).

Caída del dólar abre esta semana

El dólar cerró la sesión de hoy en S/3,374, registrando una caída de 0.3% frente al cierre previo. El movimiento se produjo en un contexto mixto para las divisas regionales, donde el sol peruano y el peso colombiano lideraron las apreciaciones.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los operadores permanecen atentos al informe del IPC de Estados Unidos que se publicará este miércoles, luego de que el reporte de empleo del viernes redujera las expectativas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

“Las probabilidades de una posible alza de tasas para la decisión de la Fed el siguiente mes se sitúan actualmente en torno al 46%, frente al 64% aproximado de hace una semana”, señaló.

En el frente geopolítico, Huayta indicó que los operadores continúan evaluando los acontecimientos en Oriente Medio, aunque con menores expectativas de un acuerdo en el corto plazo. En este contexto, los futuros del petróleo subieron más de 5.0% durante la sesión, en medio de las últimas cifras de descenso en las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos.

En el ámbito local, el especialista explicó que la oferta neta en el mercado marcó un sesgo descendente durante la mañana, con leves rebotes al mediodía. Asimismo, señaló que el quiebre de soportes intradía llevó a las tesorerías a reajustar posiciones largas en dólares. Al cierre de la sesión, el tipo de cambio se ubicó en mínimos de los últimos meses, mientras los fundamentos locales continúan respaldando al sol pese a preocupaciones temporales sobre la inflación.