Conoce el precio del dólar en México hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. Revisa el tipo de cambio oficial FIX de Banxico. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
Conoce el precio del dólar en México hoy, viernes 18 de septiembre de 2026. Revisa el tipo de cambio oficial FIX de Banxico. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El dólar en México se cotiza este viernes 18 de septiembre de 2026 alrededor de 17.14 a 17.17 pesos mexicanos por unidad en el mercado interbancario. Como referencia oficial, el tipo de cambio publicado en el , con base en el FIX determinado por Banco de México (Banxico), es de 17.1527 pesos por dólar.

Es importante distinguir entre el tipo de cambio oficial, la cotización de mercado y el precio que ofrecen bancos o casas de cambio. Estos últimos suelen incorporar un margen de compra-venta, por lo que el monto final para una persona puede ser mayor si compra dólares o menor si los vende.

Tipo de cambio del dólar hoy en México

El tipo de cambio oficial vigente publicado por el DOF marca 17.1527 pesos mexicanos por dólar estadounidense. Esta cifra funciona como una referencia financiera y fiscal relevante, aunque no necesariamente coincide con el precio disponible en ventanilla bancaria, en una casa de cambio, una transferencia internacional o una compra realizada con tarjeta.

Durante la jornada, el par USD/MXN se ha movido cerca de 17.14 pesos por dólar en el mercado internacional. Datos históricos de la sesión sitúan la apertura en 17.1463 pesos, con un máximo de 17.1670 y un mínimo de 17.1350 pesos por dólar.

IndicadorCotización del viernes 18 de septiembre de 2026Qué representa
Tipo de cambio oficial DOF/FIX17.1527 MXN por USDReferencia oficial publicada para operaciones financieras y obligaciones aplicables
Mercado interbancario / USD-MXNCerca de 17.14 a 17.17 MXN por USDPrecio variable negociado entre participantes del mercado
Apertura de sesión17.1463 MXN por USDNivel de inicio reportado para la jornada
Máximo intradía17.1670 MXN por USDMayor nivel observado en la sesión
Mínimo intradía17.1350 MXN por USDMenor nivel observado en la sesión
Equivalencia de 1 MXNAproximadamente 0.0583 USDValor estimado de un peso mexicano frente al dólar

¿Cuántos pesos son 100, 500 y 1,000 dólares?

Tomando como base el tipo de cambio oficial de 17.1527 pesos por dólar, estas son equivalencias referenciales. El resultado puede variar si la operación se realiza en un banco, una fintech, una casa de cambio, una plataforma de remesas o mediante tarjeta, debido a comisiones y diferenciales cambiarios.

Dólares estadounidensesEquivalente aproximado en pesos mexicanos
1 USD17.15 pesos
20 USD343.05 pesos
50 USD857.64 pesos
100 USD1,715.27 pesos
500 USD8,576.35 pesos
1,000 USD17,152.70 pesos

Dólar oficial, interbancario y en bancos: diferencias clave

El precio del dólar puede aparecer distinto según la fuente consultada porque responde a mercados y usos diferentes. Para evitar confusiones, conviene identificar cuál es el dato que realmente se necesita.

  • El tipo de cambio FIX es una referencia oficial calculada por Banxico y publicada en el DOF. Se utiliza ampliamente para fines contables, fiscales, financieros y contractuales. Para el dato mostrado por el DOF, el valor es 17.1527 pesos por dólar.
  • El tipo de cambio interbancario es el precio al que se realizan operaciones entre instituciones financieras y participantes mayoristas. Puede cambiar durante el día conforme reaccionan los mercados a datos económicos, tasas de interés, flujos de capital y expectativas internacionales.
  • El dólar en ventanilla es el precio para el público. Los bancos y casas de cambio establecen una cotización de compra —lo que pagan por tus dólares— y otra de venta —lo que cobran por venderte dólares—. La venta suele ser más alta que el tipo de cambio interbancario.
  • El tipo de cambio en tarjetas, apps y remesas puede incorporar condiciones adicionales. En pagos internacionales, el emisor de la tarjeta puede aplicar su propia conversión, mientras que plataformas de envío de dinero pueden ofrecer un tipo atractivo pero cobrar comisión o incluir un margen dentro de la cotización.

Qué debe revisar antes de comprar o vender dólares

Para una operación cotidiana, el tipo de cambio oficial es un punto de partida útil, pero no debe tomarse como el precio garantizado que recibirá una persona. La cifra definitiva depende de la entidad, del monto, de si se trata de efectivo o transferencia y de los costos asociados.

Antes de cambiar dinero, considera estos factores:

  • Consulta específicamente el precio de compra o venta, no solo el “precio del dólar” general.
  • Compara al menos dos o tres instituciones, especialmente si el monto supera los 500 o 1,000 dólares.
  • Pregunta si existe comisión fija, costo por transferencia o diferencial adicional por uso de tarjeta.
  • Verifica el horario de actualización: el mercado cambia durante la sesión y las ventanillas pueden modificar sus pizarras.
  • Si la operación es para una obligación fiscal, contable o contractual, valida qué tipo de cambio establece la norma o el documento aplicable.

En síntesis, el dólar estadounidense se ubica hoy en una referencia oficial de 17.1527 pesos mexicanos, mientras que el mercado interbancario opera alrededor de 17.14-17.17 pesos. Para comprar dólares en efectivo, el usuario debe considerar que la cotización de venta bancaria puede ubicarse sensiblemente por encima de esa referencia.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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