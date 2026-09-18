El dólar en México se cotiza este viernes 18 de septiembre de 2026 alrededor de 17.14 a 17.17 pesos mexicanos por unidad en el mercado interbancario . Como referencia oficial, el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con base en el FIX determinado por Banco de México (Banxico), es de 17.1527 pesos por dólar.

Es importante distinguir entre el tipo de cambio oficial, la cotización de mercado y el precio que ofrecen bancos o casas de cambio. Estos últimos suelen incorporar un margen de compra-venta, por lo que el monto final para una persona puede ser mayor si compra dólares o menor si los vende.

Tipo de cambio del dólar hoy en México

El tipo de cambio oficial vigente publicado por el DOF marca 17.1527 pesos mexicanos por dólar estadounidense. Esta cifra funciona como una referencia financiera y fiscal relevante, aunque no necesariamente coincide con el precio disponible en ventanilla bancaria, en una casa de cambio, una transferencia internacional o una compra realizada con tarjeta.

Durante la jornada, el par USD/MXN se ha movido cerca de 17.14 pesos por dólar en el mercado internacional. Datos históricos de la sesión sitúan la apertura en 17.1463 pesos, con un máximo de 17.1670 y un mínimo de 17.1350 pesos por dólar.

Indicador Cotización del viernes 18 de septiembre de 2026 Qué representa Tipo de cambio oficial DOF/FIX 17.1527 MXN por USD Referencia oficial publicada para operaciones financieras y obligaciones aplicables Mercado interbancario / USD-MXN Cerca de 17.14 a 17.17 MXN por USD Precio variable negociado entre participantes del mercado Apertura de sesión 17.1463 MXN por USD Nivel de inicio reportado para la jornada Máximo intradía 17.1670 MXN por USD Mayor nivel observado en la sesión Mínimo intradía 17.1350 MXN por USD Menor nivel observado en la sesión Equivalencia de 1 MXN Aproximadamente 0.0583 USD Valor estimado de un peso mexicano frente al dólar

¿Cuántos pesos son 100, 500 y 1,000 dólares?

Tomando como base el tipo de cambio oficial de 17.1527 pesos por dólar, estas son equivalencias referenciales. El resultado puede variar si la operación se realiza en un banco, una fintech, una casa de cambio, una plataforma de remesas o mediante tarjeta, debido a comisiones y diferenciales cambiarios.

Dólares estadounidenses Equivalente aproximado en pesos mexicanos 1 USD 17.15 pesos 20 USD 343.05 pesos 50 USD 857.64 pesos 100 USD 1,715.27 pesos 500 USD 8,576.35 pesos 1,000 USD 17,152.70 pesos

Dólar oficial, interbancario y en bancos: diferencias clave

El precio del dólar puede aparecer distinto según la fuente consultada porque responde a mercados y usos diferentes. Para evitar confusiones, conviene identificar cuál es el dato que realmente se necesita.

El tipo de cambio FIX es una referencia oficial calculada por Banxico y publicada en el DOF. Se utiliza ampliamente para fines contables, fiscales, financieros y contractuales. Para el dato mostrado por el DOF, el valor es 17.1527 pesos por dólar.

El tipo de cambio interbancario es el precio al que se realizan operaciones entre instituciones financieras y participantes mayoristas. Puede cambiar durante el día conforme reaccionan los mercados a datos económicos, tasas de interés, flujos de capital y expectativas internacionales.

El dólar en ventanilla es el precio para el público. Los bancos y casas de cambio establecen una cotización de compra —lo que pagan por tus dólares— y otra de venta —lo que cobran por venderte dólares—. La venta suele ser más alta que el tipo de cambio interbancario.

El tipo de cambio en tarjetas, apps y remesas puede incorporar condiciones adicionales. En pagos internacionales, el emisor de la tarjeta puede aplicar su propia conversión, mientras que plataformas de envío de dinero pueden ofrecer un tipo atractivo pero cobrar comisión o incluir un margen dentro de la cotización.

Qué debe revisar antes de comprar o vender dólares

Para una operación cotidiana, el tipo de cambio oficial es un punto de partida útil, pero no debe tomarse como el precio garantizado que recibirá una persona. La cifra definitiva depende de la entidad, del monto, de si se trata de efectivo o transferencia y de los costos asociados.

Antes de cambiar dinero, considera estos factores:

Consulta específicamente el precio de compra o venta, no solo el “precio del dólar” general.

Compara al menos dos o tres instituciones, especialmente si el monto supera los 500 o 1,000 dólares.

Pregunta si existe comisión fija, costo por transferencia o diferencial adicional por uso de tarjeta.

Verifica el horario de actualización: el mercado cambia durante la sesión y las ventanillas pueden modificar sus pizarras.

Si la operación es para una obligación fiscal, contable o contractual, valida qué tipo de cambio establece la norma o el documento aplicable.

En síntesis, el dólar estadounidense se ubica hoy en una referencia oficial de 17.1527 pesos mexicanos, mientras que el mercado interbancario opera alrededor de 17.14-17.17 pesos. Para comprar dólares en efectivo, el usuario debe considerar que la cotización de venta bancaria puede ubicarse sensiblemente por encima de esa referencia.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses