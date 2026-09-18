El precio oficial del dólar en Colombia para hoy, viernes 18 de septiembre de 2026, es de $3.151,73 pesos colombianos por cada dólar estadounidense , según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente. La referencia subió $23,27 frente al valor del día anterior, un avance de 0,74%.

TRM del dólar hoy, 18 de septiembre, en Colombia

La TRM es el indicador de referencia que certifica diariamente la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para expresar cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar de Estados Unidos. Es una tasa orientativa clave para operaciones financieras, pagos internacionales, contratos, obligaciones denominadas en moneda extranjera y cálculos contables.

Para este viernes, el dólar se ubica en $3.151,73. El movimiento al alza significa que se necesitan más pesos para adquirir un dólar respecto a la jornada anterior, cuando la tasa se ubicaba en $3.128,46 .

Indicador Valor para hoy, viernes 18 de septiembre TRM oficial $3.151,73 COP por US$1 Variación diaria +$23,27 COP Cambio porcentual diario +0,74% TRM del día anterior $3.128,46 COP Valor de US$10 a TRM $31.517,30 COP Valor de US$100 a TRM $315.173 COP Valor de US$1.000 a TRM $3.151.730 COP Equivalencia de $1.000.000 COP US$317,29 aprox.

Precio de compra y venta del dólar en bancos

La TRM no es necesariamente el precio final que verá una persona al comprar o vender divisas en un banco, casa de cambio, billetera digital o plataforma de remesas. Las entidades financieras establecen sus propias tasas de compra y venta según la oferta y demanda, el canal utilizado —efectivo, cuenta, tarjeta o transferencia—, costos operativos y margen comercial.

Como referencia de mercado, una publicación especializada reporta una cotización de $3.160,95 en los principales bancos de Colombia para este 18 de septiembre. Ese valor debe entenderse como una referencia comercial y no como una tasa única obligatoria para todas las entidades.

En términos prácticos:

La tasa de compra es la que aplica el banco cuando recibe los dólares del cliente y entrega pesos colombianos. Suele ser más baja que la TRM.

La tasa de venta es la que aplica cuando el cliente compra dólares con pesos. Generalmente es superior a la TRM.

La diferencia entre compra y venta se conoce como spread cambiario; representa parte del costo de intermediación.

La cotización puede cambiar durante el día y variar entre sucursales, canales digitales, aeropuertos, montos negociados y ciudades.

Conversión de dólares a pesos colombianos

Con una TRM de $3.151,73, estas son algunas conversiones útiles para pagos, viajes, compras internacionales, remesas o presupuestos de servicios digitales:

Dólares estadounidenses Equivalente aproximado a TRM US$1 $3.151,73 COP US$5 $15.758,65 COP US$20 $63.034,60 COP US$50 $157.586,50 COP US$100 $315.173 COP US$250 $787.932,50 COP US$500 $1.575.865 COP US$1.000 $3.151.730 COP US$5.000 $15.758.650 COP

Para pasar pesos a dólares, la fórmula básica es dividir el monto en COP entre $3.151,73. Por ejemplo, $500.000 colombianos equivalen a cerca de US$158,64 a la TRM. El resultado real puede ser menor si se realiza una compra de divisas, pues normalmente se aplicará la tasa de venta de la entidad y, eventualmente, cargos adicionales.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

Quienes necesiten comprar o vender dólares deben distinguir entre una conversión informativa y una operación efectiva. Para cálculos de presupuestos, facturas o contratos puede utilizarse la TRM del día; para cambiar efectivo, enviar remesas o pagar una compra en moneda extranjera, se debe revisar la cotización específica del proveedor.

También es recomendable:

Comparar la tasa final, no solo la TRM anunciada.

Consultar si la cotización corresponde a efectivo, transferencia, tarjeta o cuenta bancaria.

Verificar si existen comisiones fijas, cargos por envío o costos de intermediación.

Solicitar el valor neto final en pesos o dólares antes de confirmar la operación.

Realizar cambios únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera.

La TRM de $3.151,73 marca la referencia oficial del dólar en Colombia para este viernes 18 de septiembre de 2026, pero el precio efectivo de compra y venta dependerá de la entidad elegida, el tipo de operación y el canal utilizado.