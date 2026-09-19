Arequipa alista la ejecución de un proyecto turístico por S/337 millones que contempla 33 inversiones para mejorar la infraestructura, accesibilidad y servicios turísticos, así como recuperar el patrimonio cultural y natural de la región y el Valle del Colca.

El Gobierno Regional de Arequipa y el Banco Mundial definieron la hoja de ruta para poner en marcha el proyecto Destino Turístico Priorizado Arequipa-Colca. Entre los próximos pasos se encuentran la suscripción del convenio de financiamiento, la programación de los desembolsos y la conformación de una unidad encargada de gestionar y supervisar las inversiones.

El programa contempla intervenciones vinculadas con turismo, cultura, transporte, agua y saneamiento, salud, conservación ambiental y gestión de destinos. En total, permitirá rehabilitar 19 atractivos turísticos y bienes del patrimonio cultural.

Según las estimaciones presentadas, el proyecto generará alrededor de 8 mil empleos directos y hasta 29 mil puestos de trabajo indirectos. También se proyecta que los arribos turísticos aumenten 32,4% y que el acceso de la población beneficiaria a los servicios de transporte mejore 21,1%.

Las inversiones apuntan además a diversificar la oferta turística de Arequipa y desarrollar nuevos circuitos y segmentos, así como generar oportunidades para actividades vinculadas con la artesanía, gastronomía, transporte y otros servicios.

En la reunión para definir los pasos hacia la ejecución participaron representantes del Gobierno Regional de Arequipa, el Banco Mundial, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo con el Gobierno Regional de Arequipa, representantes del Banco Mundial señalaron que el programa constituye una de las primeras grandes intervenciones integrales en turismo impulsadas en el Perú en más de una década.