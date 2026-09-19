Arequipa alista la ejecución de un proyecto turístico por S/337 millones que contempla 33 inversiones para mejorar la infraestructura, accesibilidad y servicios turísticos, así como recuperar el patrimonio cultural y natural de la región y el Valle del Colca.

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