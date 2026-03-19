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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Destrabe clave para el desarrollo

“El nuevo gobierno necesita entender que la Nueva Carretera Central constituye un hito clave para el desarrollo del país”.

    Zósimo Cárdenas
    Por

    Gobernador regional de Junín

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    "Lo principal es evitar la paralización total de la Nueva Carretera Central por falta de recursos".
    "Lo principal es evitar la paralización total de la Nueva Carretera Central por falta de recursos".

    Con el cambio de gobierno, ha quedado en el limbo la situación de la Nueva Carretera Central (NCC). La gestión de José Jerí decidió tumbarse el contrato, y su sucesor, el presidente José María Balcázar, aún no da señales claras para sacar adelante esta importante megaobra que conectará Lima Metropolitana con la macrorregión centro-amazónica, beneficiando hasta a seis regiones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.