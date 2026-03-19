El oro, la plata y las criptomonedas registraron caídas tras la más reciente señal de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en un contexto marcado por tasas de interés elevadas y un dólar fortalecido.

Los futuros del oro descendieron hasta cerca de los US$ 4.600 por onza. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, el metal acumula una caída aproximada de 13%.

En el caso de otros metales, la plata (considerada un activo más especulativo) cayó alrededor de 13% y se ubicó cerca de los US$ 68 por onza, en niveles mínimos desde diciembre. El cobre, por su parte, retrocedió cerca de 5%.

Las criptomonedas también registraron pérdidas. El bitcoin cayó alrededor de 3% el jueves, tras haber alcanzado un máximo en febrero a inicios de la semana, y volvió a situarse por debajo de los US$ 70.000. El ether también retrocedió cerca de 4%, cotizando en torno a los US$ 2.130.

El oro acumula un avance cercano a 4% en lo que va del año, luego de haber subido alrededor de 65% el año anterior, impulsado por compras de bancos centrales, flujos hacia ETF y una fuerte demanda desde Asia.

En paralelo, el dólar estadounidense se ha fortalecido cerca de 3% en el último mes, lo que ejerce presión sobre los activos denominados en esa moneda.