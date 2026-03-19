



Una gala marcada por risas, anécdotas, suspenso y emoción fue el Premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), organizado por EY, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y El Comercio, que abrió las puertas de su sede histórica para recibir a los 23 líderes empresariales de la edición 2026.

El reconocimiento destaca su esfuerzo y contribución al crecimiento del país, no solo en el ámbito económico, sino también en el laboral: en conjunto, sus empresas generan cerca de 27.000 puestos de trabajo.

“Pese a esa intensa fragilidad [inestabilidad política en el Perú] que nos drena la energía, nuestra economía casi no se inmuta […] Esto se debe a que miles de peruanos hacen bien las cosas, pero también a cientos de miles de empresarios responsables que, día a día, construyen un país mejor”, afirmó Beatriz Boza, socia de Gobierno Corporativo y Familias Empresarias en EY, al inicio del evento.

A su turno, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, subrayó que este reconocimiento es una vitrina de la excelencia empresarial del Perú. Explicó que cada líder fue seleccionado tras un riguroso proceso de evaluación, a cargo de un destacado equipo técnico y un jurado especializado.

“Los candidatos no postulan, son nominados por los bancos asociados a Asbanc, que valoran su trayectoria, innovación y capacidad de adaptación. También se reconoce el trabajo en equipo y la diversidad”, precisó.

El gran ganador

La gala distinguió a José Antonio Mejía, gerente general y fundador de Amazonas Trading Perú dedicada a la exportación de cacao y chocolate—, como Gran Ganador 2026, además de reconocerlo en la categoría Empresa Grande Consolidada. Su vínculo con la agricultura nació en la infancia, a partir del contacto con la naturaleza durante las visitas a las chacras familiares en Arequipa, lo cual lo impulsó a estudiar agronomía.

“Cuando me llamaron del Banco de Crédito para decirme que estaba nominado, pensé que era una broma. Este reconocimiento es para los mejores empresarios y, humildemente, creo que hago un buen trabajo, pero la excelencia es otra cosa”, comentó a El Comercio.

Mejía participará como el representante del Perú en el EY World Entrepreneur Of The Year (EOY), reconocimiento mundial que se otorga desde 1986 y que hoy reúne a más de 60 programas en 94 países y territorios.

“Voy a sacar las mejores muestras que tenemos del país y llevar unas excelentes barras de chocolate o productos derivados de chocolate para hacerles degustar y contar lo que hemos hecho: hemos eliminado la hoja de coca gracias al cacao”, refirió -entusiasmado- a este Diario.

Los ganadores de la noche

En la categoría Empresa Grande, se premió a Carlos Bonilla, gerente general de Droguería Perú S.A.C. (Dropesac). Seis años después de la pandemia, la compañía multiplicó sus ventas y se consolidó como un grupo corporativo con logística, tecnología y soluciones digitales propias. Además, proyecta desarrollar un hub farmacéutico en Chancay.

“No había preparado ningún discurso. Mientras caminaba al estrado, sentí que todo iba en cámara lenta. Entonces recordé el camino recorrido: a mi familia, las primeras bases que sentaron mis padres, a mi hermano —un pilar fundamental— y a todos los colaboradores. Este reconocimiento nos impulsa a seguir creciendo con más fuerza”, señaló.

En la categoría Empresa Mediana, fue reconocida Cindy Reátegui, gerente general del Grupo La Patarashca, fundado por sus padres hace 33 años. Hoy, el conglomerado reúne ocho negocios vinculados a la hotelería, la gastronomía y el turismo.

“Este premio es para la Amazonía, para la selva peruana y para todo lo que representan estos 33 años de trabajo. También es para las futuras generaciones […] La Amazonía es el futuro del Perú: es nuestra gran despensa y debemos protegerla”, enfatizó.

Alberto Muñoz-Nájar, gerente general de Capriccio S.A.C. ganó el premio en la categoría Joven Empresario. Esta empresa fue fundada por su madre y se ha convertido en un grupo gastronómico con 46 puntos de venta en el país. Muñoz-Nájar destacó el rol de las mujeres, que representan el 70% de su equipo, incluido el nivel gerencial.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo de nuestra familia durante más de 30 años y el trabajo de más de 800 colaboradores, entre operación directa y franquicias. Cada uno aporta para que la empresa siga creciendo, generando impacto y brindando oportunidades, especialmente a más mujeres”, afirmó.

Finalmente, en la categoría Empresa Corporativa, se premió a Aloïs Patthey, director ejecutivo del Grupo Inca. Representante de la tercera generación de la familia fundadora, ha liderado la modernización de la industria de la alpaca. El conglomerado agrupa marcas como Incalpaca —que incluye Kuna, Alpaca 111 e Incalpaca Remate— e Inca Tops.