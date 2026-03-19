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Resumen

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Por Maritza Saenz

Una gala marcada por risas, anécdotas, suspenso y emoción fue el Premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC), organizado por EY, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) y El Comercio, que abrió las puertas de su sede histórica para recibir a los 23 líderes empresariales de la edición 2026.

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