Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca acelerar la caducidad de las concesiones mineras formales y revocarlas arbitrariamente. Esto, en beneficio, presumiblemente, de mineros informales e ilegales.
Un dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca acelerar la caducidad de las concesiones mineras formales y revocarlas arbitrariamente. Esto, en beneficio, presumiblemente, de mineros informales e ilegales.
Por Juan Saldarriaga

Entre gallos y medianoche, y en plena agitación política por la caía del gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde el pasado martes a un dictamen que apunta directamente al corazón de la minería: las concesiones mineras.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.