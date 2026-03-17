Resumen

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La Junta General de Accionistas de petro-Perú decidió otorgar un nuevo salvataje a la estatal. (Foto: Minem)
La Junta General de Accionistas de petro-Perú decidió otorgar un nuevo salvataje a la estatal. (Foto: Minem)
Por Juan Saldarriaga

El enorme problema de deuda que arrastra Petro-Perú pudo más que la “firme” decisión del Gobierno de no otorgarle más rescates financieros.

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