El enorme problema de deuda que arrastra Petro-Perú pudo más que la “firme” decisión del Gobierno de no otorgarle más rescates financieros.

Así, el ministro de Energía y Minas, Ángel Alfaro, dio a conocer que el Gobierno brindará a la estatal un “financiamiento momentáneo” de, aproximadamente, S/500 millones, cifra que eleva a S/18.388 millones la ayuda otorgada por el Estado en los últimos cuatro años, según cálculos del MEF.

El funcionario explicó que esta nueva inyección monetaria servirá para cancelar las “deudas inmediatas” de Petro-Perú con sus proveedores de crudo y servicios, de tal manera que vuelva a inyectar al mercado “GLP, gasolinas y diésel”, combustibles que ha dejado de producir de forma significativa por falta de dinero.

El anuncio fue efectuado luego de la Junta General de Accionistas (JGA) convocada hoy (17 de marzo) por la mañana con el propósito de oír las preocupaciones del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petro-Perú (STAPP).

De hecho, la STAPP saludó la disposición de la JGA de escuchar la posición de los trabajadores y sus llamados urgentes para solucionar el problema de liquidez de Petro-Perú.

Esto, a través de la inyección de recursos, el re-perfilamiento de la deuda y el otorgamiento de “mecanismos de respaldo que le permitan acceder a financiamiento en mejores condiciones dentro de los mercados financieros”, se indicó en una nota de prensa.

La JGA de Petro-Perú escuchó las preocupaciones y recomendaciones de los trabajadores de Petro-Perú. (Foto: Minem)

Al respecto, el Minem y el MEF detallaron en un comunicado conjunto que el Gobierno “no destinará recursos de todos los peruanos para cubrir pérdidas operativas de Petro-Perú, repitiendo esquemas de años anteriores”.

En ese sentido, indicó que este nuevo salvataje de S/500 millones se logrará a través de una línea de endeudamiento de financiamiento externo, la cual será evaluada “bajo estrictos criterios técnicos, considerando su costo, plazo, condiciones de pago y sostenibilidad, sin afectar el equilibrio fiscal ni el gasto público”.

¿MÁS DE LO MISMO?

Para David Tuesta, exministro de Economía, se trata, sin embargo, de otra medida controversial.

“Cual conde Drácula, otra vez Petro-Perú chupándole la poca sangre que le queda a los peruanos”, escribió en su cuenta de X.

A entender de Carlos Paredes, expresidente de Petro-Perú, era inevitable que el Gobierno tomase medidas para paliar la aguda crisis de liquidez que atraviesa la estatal, pues es bastante difícil “reestructurar y sobrevivir” en esas condiciones.

El problema, advierte, es cómo asegurar, en este contexto político, que el Gobierno siga adelante con la reestructuración de la empresa y que esos nuevos recursos no vayan a ser “más de lo mismo”.

"Es una vergüenza la irresponsabilidad de ProInversión, que ha dejado correr el tiempo sin hacer absolutamente nada para solucionar la crisis de caja de Petro-Perú", señala Fernando De la Torre.

“Lo dijimos. Negaron que sucedería, pero era imposible que algo así no volviera a pasar. El problema ni siquiera son los nuevos S/500 millones, sino a cambio de qué se dan. ¿Más promesas de que ahora sí van a portarse bien? ¿Otro DU que tampoco se va a cumplir?”, escribió, por su parte, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Peor aún, Fernando De la Torre, ex gerente de finanzas de Petro-Perú, considera que el nuevo salvataje no “servirá para gran cosa” pues representa, apenas, el 10% del déficit de capital de trabajo de la estatal, que asciende a US$1.530 millones (S/5.200 millones).

“Este es un pseudo-salvataje para pagar la planilla de Petro-Perú. Es, a todas luces, dinero para que la empresa pueda pagar a sus trabajadores hasta el cambio de Gobierno”, señala.

Se trata, añade, de un costo que será asumido por el Estado porque la empresa petrolera “nunca ha repagado ni un centavo” de los sucesivos rescates que el Gobierno le ha otorgado desde el 2022.

Esto significa que el banco del exterior le va a prestar los S/500 millones a Petro-Perú, “pero con garantía soberana, lo cual quiere decir que el MEF terminará pagando como siempre”, manifiesta De la Torre.