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Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión
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¿Un nuevo salvavidas para Petro-Perú? El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, anunció que su cartera dará una nueva inyección de capital de más de S/500 millones a la petrolera estatal.

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