¿Un nuevo salvavidas para Petro-Perú? El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, anunció que su cartera dará una nueva inyección de capital de más de S/500 millones a la petrolera estatal.

" [Es] un financiamiento momentáneo en tanto se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior. No tengo la cifra [total] en este momento pero es importante, hablamos de S/ 500 millones inicialmente", sostuvo en conferencia de prensa.

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El titular del Minem agregó que se han heredado temas referente a Petro-Perú y están viendo cómo resolverlos, uno de estos temas es [la liquidez]. Aseguró que no se trata de darle más dinero a Petro-Perú como se ha venido haciendo sin ninguna acción consecuente, se está dando dinero pero también se está trabajando.

“El aval del Estado es totalmente necesario porque se corre el riesgo de tener reclamos internacionales y que nos graven deudas que van a ser lapidarias para el Perú”, remarcó.

Así también adelantó que en los meses que vienen habrá acciones que van a fortalecer a Petro-Perú. “El problema de Petroperú es un problema del Estado, está totalmente ligado a la estructura del Estado”, afirmó

Es así que Alfaro refirió también que en este momento se tienen números en la mano para devolver capacidad operativa a Petro-Perú, indicó que hay varias alternativas y que el presidente de Petro-Perú va a dar a conocer lo que concierne al reperfilamiento de la deuda.

El ministro dijo que la petrolera estatal tiene una deuda muy grande, que se escapa de control, muchos están negociando deudas con financieras que están apretando a Petro- Perú y al gobierno. “Sería una irresponsabilidad del Gobierno esquivar esto. La responsabilidad es enorme. No podemos dejar que Petro -Perú fracase”, mencionó.

Hace solo unos días, el fin de semana, Alfaro había descartado inyectar capital a la petrolera.