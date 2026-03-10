Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En medio de un entorno cambiante para el mundo, Andrés Bianchi, quien lidera las operaciones de carga del grupo Latam, analiza las implicancias que están teniendo la guerra del Medio Oriente y el alza del precio del petróleo en el mercado global de carga aérea, marítima y las cadenas de suministro. El ejecutivo cuenta en exclusiva a El Comercio, que en el negocio de carga estos cambios se sienten de manera rápida y que hay productos que puedan absorber mejor que otros estos sobrecostos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista