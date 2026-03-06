- El Perú vuelve a cambiar de Gobierno. ¿El clima político inestable altera los planes de Hunt Oil en Perú?

Hunt Oil ya está bastante comprometido en el Perú, tanto en Camisea como en la planta de procesamiento de gas natural (de Peru LNG). Seguiremos hacia adelante con todo lo que corresponda, enfocados, sobre todo, en la masificación del gas a través de más cargaderos de camiones, que se están evaluando. Eso no ha cambiado, pero voy a ser sincera también. Hunt está muy activa en buscar otras alternativas y oportunidades en el sector.

- ¿Oportunidades dentro del país? ¿O también fuera?

Hunt Oil no ha descartado al Perú. Tenemos tantos equipos y recursos, y tantos años trabajando en el Perú que sigue siendo un destino interesante. Pero no voy a mentir que estamos explorando otros destinos, tanto en la región como fuera de ella, y hemos encontrado algunos [destinos] que son más atractivos porque nos ofrecen mejores condiciones.

- ¿Qué tipo de condiciones?

Todavía no hemos tomado decisiones finales, pero no voy a negar que nos vemos muy atraídos por otros destinos dónde los plazos para invertir son mucho más cortos, el governenment take es más competitivo y se percibe apoyo respecto a los conflictos sociales y los temas ambientales. Vemos un mensaje de win win en la inversión para encontrar y reponer reservas.

- ¿Entre esas nuevas jurisdicciones se encuentra Venezuela?

Sí, efectivamente. Se está mirando también Venezuela. No es ningún secreto que Hunt Oil es una empresa de EE.UU. y que, obviamente, las oportunidades en Venezuela se han abierto, justamente, para empresas estadounidenses.

- ¿Esto a raíz de la convocatoria realizada por Donald Trump?

Sí, pero yo, como peruana, sigo siempre mirando las oportunidades de que esa inversión se haga aquí, en el Perú. Pero no te voy a negar qué Hunt está mirando otros sitios muy competitivos.

- ¿Hablamos de proyectos de exploración?

De exploración y explotación también porque hay muchos campos (de hidrocarburos) que pueden haber estado en explotación y que por ‘razones equis’ están parados y requieren inversión adicional para ponerlos en valor y producción.

Hunt Oil es una de las empresas de USA que está acudiendo al llamado de Donald Trump para invertir en el sector petróleo y gas de Venezuela. Foto: Casa Blanca

- ¿Estas oportunidades también se extienden al downstream?

En el caso del downstream, estamos viendo el tema de los cargaderos de camiones [con gas natural] en Pampa Melchorita. Se está evaluando la posibilidad de ampliarlos. Tenemos dos cargaderos operativos y estamos viendo un tercero o cuarto. Eso está en plena evaluación y análisis de ingeniería. Eso es lo que estamos viendo en el downstream aquí. Afuera del país estamos más enfocados en el upstream.

- Ustedes se han acercado repetidas veces a Perú Petro para ver la posibilidad de explorar en Camisea. ¿Por qué avanza esta propuesta?

Como parte del Consorcio Camisea, nosotros vamos siempre con nuestro operador (Pluspetrol) y es verdad que uno de los elementos que hemos planteado a Peru-Petro son las regalías qué pueden ser más competitivas para desarrollar inversiones en exploración. Las empresas estamos interesadas en explorar, pero para eso tenen que haber regalías diferentes [menores] a las de un campo en explotación y con reserva descubiertas.

- ¿Han planteado este requerimiento a Perú-Petro?

Hemos planteado esto a Perú-Petro y aún no hemos recibido una posición clara. Hay mucha demora, posiblemente, por los cambios de funcionarios, pero sentimos una posición lenta o, ciertamente, inmóvil respecto a avanzar en estos temas.

- Y eso es grave porque las reservas de gas natural están decayendo y no se están reponiendo con suficiente rapidez.

Totalmente. Pero lo más importante es que no estamos haciendo lo necesario para convertir los recursos de gas en reservas para el futuro. Eso significa promover la exploración para encontrar ese recurso y desarrollar la inversión que lo convierte en reserva, con infraestructura que permite extraerlo. Eso es lo que está faltando.

- ¿Han identificado qué áreas les gustaría explorar en Camisea, si pudieran hacerlo?

Hemos estado viendo zonas aledañas a los lotes 56 y 88. Y también, como Hunt Oil, hemos visto la posibilidad de ver zonas aledañas al lote 76 dónde estuvimos en algún momento. Eso es lo primero que hemos visto pero no hemos podido avanzar cómo nos hubiera gustado.

Hunt Oil intenta sin éxito obtener luz verde para explorar por gas en el sur del Perú. / Javier Zapata

MASIFICACIÓN DEL GAS

- ¿Los cargaderos de camiones en Peru LNG están trabajando a plena capacidad?

Lo que sucede es que la demanda de gas natural es bastante estacional. La demanda más alta, que llena la capacidad de ambos cargaderos, ocurre cuando las pesqueras requieren gas en el norte. Cuando eso no ocurre, hay capacidad disponible. Pero nosotros hemos invertido pensando en los picos. Hemos apostado por el crecimiento futuro con una demanda más fija y constante que, creemos, se encuentra en el transporte. En eso venimos trabajando y es por eso que hemos evaluado la posibilidad de construir dos bahías adicionales.

- ¿La inversión está ligada al proyecto Siete Regiones?

Tiene relación con la demanda del proyecto Siete Regiones y con cualquier otro crecimiento regional que estén viendo los comercializadores de gas actuales.

- ¿Cómo evoluciona la exportación de gas natural? ¿Está creciendo o bajando?

En Peru LNG seguimos procesando los volúmenes de gas de los lotes 56 y 57. En el 2025 los volúmenes han estado un poco por debajo de lo que fueron en 2024, pero seguimos con una producción más o menos estable, dentro de los volúmenes de los últimos años. Eso sí, estamos viendo alternativas para aumentar ese consumo.

- ¿Qué alternativas están mirando?

En este momento estamos viendo un asunto relacionado con Perú-Petro. Hay un volumen [de gas] del lote 56 que se reinyecta. Estamos a la espera de que Perú Petro autorice unos estándares técnicos para poder extraerlo y procesarlo para su exportación. Ese es un tema crucial para nosotros porque ese gas sigue en el subsuelo sin generar ingresos, ni para nosotros ni para el Estado por concepto de regalías e Impuesto a la Renta. Si lo tomamos podemos empezar a venderlo a precios competitivos.

- ¿Están conversando con Perú-Petro para hallar una solución?

Hemos tenido muchas reuniones con Perú-Petro a través de nuestro operador, Pluspetrol, y nosotros, como cliente, pidiendo que ese tema se defina para poder consumir dicho gas que no genera ningún ingreso enterrado en el subsuelo.

- ¿De qué volumen de gas estamos hablando?

Se trata de un volumen que ya está reinyectado en años previos. ¿Cuánto volumen es? No lo podría decir exactamente, pero sí puedo decir que es interesante. Podría estar, dependiendo de los precios, en unos UDS$30 millones. No es poca plata para dejarla en el subsuelo.

- ¿De qué depende el destrabe de este asunto? ¿De una autorización especial de Perú-Petro?

En realidad, depende de la aprobación de unos parámetros técnicos para poder hacer esta recuperación. Eso tiene ya bastante tiempo en evaluación, y hasta ahora no conseguimos una respuesta.

Hunt Oil, operador de Peru LNG, evalúa ampliar el cargadero de camiones con gas natural para apuntalar la masificación de este energético en las regiones.

- Finalmente, ¿cuánto ha invertido Hut Oil desde que llegó al país?

Si solo hablamos de Peru LNG (proyecto de exportación) son más de US$3.800 millones, pero recuerda que está inversión es entre todos los socios. De eso, la mitad fue de Hunt Oil. Y si sumas todo lo que ha invertido en Camisea, dónde nos mantenemos con más del 25%, hay un monto adicional.

- Es una inversión grande.

Sí, pero recuerda que antes del proyecto Camisea también estuvimos en el transporte de gas (en TGP). Si yo empiezo a sumar no es poco el monto que Hunt Oil ha invertido en el Perú. Pero Hunt no solamente ha apostado por el país, sino también por su gente, porque después de 15 años de operación, prácticamente, ha nacionalizado todo el equipo qué está trabajando en Perú LNG dónde hay nacionales asumiendo las posiciones de gerencia y dirección. Ese es un mensaje importantísimo.