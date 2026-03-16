Los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con una corrección. El petróleo Texas (WTI o Crude Oil) cayó 5,17% al cierre de la jornada, mientras que el Brent retrocedió 2,85%. Sin embargo, esta caída aún no compensa el incremento acumulado en el mes, que alcanza hasta 50%, según datos de Trading Economics.

El principal factor está vinculado al conflicto en Medio Oriente. Las tensiones se han reducido luego de que Estados Unidos e Israel lograran detener los bombardeos a gran escala y las acciones de destrucción que venía realizando Irán. Además, el país asiático dejó de atacar refinerías de petróleo y plantas de gas, explica Arturo Vásquez, director de Investigación en Gerens y exviceministro de Energía.

“No obstante, todavía falta resolver el paso de los buques tanqueros por el Estrecho de Ormuz”, añade.

A este escenario se suma el anuncio de liberación de reservas estratégicas de petróleo por parte de Estados Unidos (172 millones de barriles) y de la Agencia Internacional de Energía (400 millones de barriles de crudo).

Pese a ello, aún sería prematuro advertir una caída sostenida en los precios, advierte Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Con la liberación de reservas, García prevé una reducción en las cotizaciones, aunque duda que el mercado regrese a los niveles previos a la emergencia petrolera, cuando el crudo se situaba en US$ 67.

“Con el anuncio de Trump —de que se estaba logrando detener el conflicto— el precio bajó a US$ 84 el barril y luego volvió a subir [...] Tendríamos que esperar a que termine la semana para confirmar una verdadera tendencia”, señaló.

El bloqueo de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial, amenaza con desatar una crisis energética mundial. (EFE/ Tasnim News)

En esa línea, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), sostiene que el comportamiento de los precios en el Perú responde principalmente a factores externos.

“Los precios de los combustibles en el Perú están directamente vinculados al comportamiento del mercado internacional del petróleo y de sus derivados. Por ello, las variaciones que observamos a nivel local responden principalmente a factores externos, como tensiones geopolíticas, decisiones de producción de los países exportadores o cambios en la demanda global”, explica.

En el corto plazo, agrega, el mercado podría seguir registrando fluctuaciones debido a la sensibilidad del sector petrolero ante este tipo de eventos. Sin embargo, si las condiciones internacionales se estabilizan, los precios también podrían mostrar mayor estabilidad.

¿Cuándo bajarán los precios en Perú?

A pesar del retroceso en las cotizaciones internacionales, no se espera un traslado inmediato al mercado peruano. Para García, el precio del crudo debería bordear los US$ 70 por barril para que se perciba una reducción a nivel local, especialmente porque el mercado también atraviesa un periodo de fuerte especulación.

El factor climático también se ha convertido en un desafío para el país, señala Vásquez. Debido al fuerte oleaje, varios barcos no han podido descargar combustible, no solo petróleo, sino también derivados como gasoholes y GLP. Esta situación también ha impedido una reducción en el precio de este último en el mercado limeño.

“La reposición de combustibles tomará tiempo porque la cadena logística aún debe reordenarse. Las plantas primero tienen que recuperar sus inventarios —en algunos casos casi agotados— y luego despachar progresivamente. Además, el fuerte oleaje de los últimos días ha impedido la descarga de varios buques”, explicó sobre la importación de las distintas variedades de combustible.

A ello se suma la alta dependencia del país del mercado internacional. Según Cantuarias, la producción nacional es insuficiente para cubrir la demanda interna.

“Hoy producimos alrededor de 40 mil barriles diarios, mientras que el país consume cerca de 290 mil barriles por día en combustibles líquidos. Eso significa que dependemos en gran medida de las importaciones, por lo que cualquier cambio en los precios internacionales termina impactando directamente al mercado local”, advierte.

¿El GLP seguirá al alza?

En ese sentido, el precio del GLP podría mantenerse elevado por más de una semana. Actualmente, el galón en Lima alcanza los S/18, cuando en otras regiones como Arequipa el precio máximo a penas alcanza los S/10, según la plataforma Facilito de Osinergmin.

Vásquez precisó que el oleaje impidió la descarga de un buque con 14.000 toneladas de GLP. Pero, para abril los importadores han programado el transporte de unas 30.000 toneladas.

“Yo creo que en los próximos 15 días o dentro de un mes esto se soluciona, debido a que ya se han programado importaciones y la planta Pisco ya está empezando a producir normalmente”, señaló.

Abastecimiento de GLP depende de Pisco mientras oleaje bloquea descarga en el Callao. (Foto: Andina)

El proceso de importación se prolonga, explica, porque el mundo enfrenta una escasez de refinación debido a la guerra en Ucrania y al aumento de la demanda de combustibles en el hemisferio norte durante el invierno.

Por su parte, García sostiene que, a medida que se resuelva el problema logístico generado tras la deflagración, los precios en Lima tenderán a normalizarse.

“El tema de los precios lo vamos a ver pronto, cuando se regularice el suministro, y creo que el suministro se normalizará esta semana”, afirmó.