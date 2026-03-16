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El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$ 3.50 por galón, impulsado por las tensiones en el suministro mundial de petróleo tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Foto: EFE.
El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos superó los US$ 3.50 por galón, impulsado por las tensiones en el suministro mundial de petróleo tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Foto: EFE.
Por Maritza Saenz

Los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con una corrección. El petróleo Texas (WTI o Crude Oil) cayó 5,17% al cierre de la jornada, mientras que el Brent retrocedió 2,85%. Sin embargo, esta caída aún no compensa el incremento acumulado en el mes, que alcanza hasta 50%, según datos de Trading Economics.

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