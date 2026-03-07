Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la última década, el menor dinamismo económico detuvo el ritmo de reducción de la pobreza. En 2019, esta llegó a 20%, una mejora significativa frente a 60% de inicios de los 2000. Sin embargo, el Covid-19 revirtió esta tendencia y, al 2024, aún se mantiene por encima de los niveles prepandemia. En este contexto, uno de los principales retos del próximo gobierno será promover la inversión privada necesaria para recuperar un ritmo más acelerado de crecimiento que reduzca sostenidamente la pobreza. Por ello, el IPE revisó los planes de gobierno y sus propuestas orientadas a alcanzar este objetivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.