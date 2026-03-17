Aurora Inmobiliaria busca volver a desarrollar proyectos en distritos de Lima Moderna como Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María. La empresa apunta a que estas zonas lleguen a representar cerca de la mitad de su portafolio de proyectos.

“Habiendo visto el comportamiento del sector inmobiliario en el 2025, hemos tomado la decisión de retomar el rumbo hacia Lima Moderna”, afirma Xavier Barrón, gerente general de Aurora Inmobiliaria.

La empresa negocia actualmente la compra de tres terrenos para futuros desarrollos, dos en Miraflores y uno en Magdalena, cerca del límite con San Isidro. En este último caso, el proyecto contemplaría alrededor de 60 departamentos.

Según Barrón, la empresa busca volver a tener presencia en distritos donde ya desarrolló proyectos en el pasado. “Son distritos donde hemos estado muchos años. Nos interesa volver a tener presencia en ellos”, señala.

Parque Blume

La inmobiliaria cerró el 2025 con ventas por S/95 millones, lo que representó un crecimiento de 15% frente al 2024, cuando registró ingresos por S/87 millones. El resultado estuvo por debajo de la meta inicial de crecimiento de 25%, debido principalmente a la postergación de dos lanzamientos.

“Teníamos pensado lanzar dos proyectos en el último trimestre del 2025 y los hemos pasado para después de Semana Santa este año”, explica Barrón, al indicar que los plazos de aprobación municipal tomaron más tiempo de lo previsto.

En términos de volumen, Aurora vendió 73 departamentos en el 2025 y espera colocar alrededor de 90 unidades este año. Para el 2026, la empresa proyecta repetir un crecimiento cercano a 15%, pese al contexto electoral.

Córdova 2

Proyectos en Miraflores

Actualmente la empresa desarrolla seis proyectos residenciales en Miraflores, cuatro de ellos en obra y dos próximos a lanzarse.

Entre los proyectos más avanzados se encuentra Parque Blume, que ya está en etapa final de entrega de departamentos, así como Parque Córdova, cuya construcción se encuentra en fase final.

También avanzan Vanderghen 400 y Vasco Núñez, dos proyectos actualmente en obra. Este último contempla una excavación de aproximadamente 24 metros bajo el nivel de vereda debido a la construcción de seis sótanos.

Los otros dos desarrollos —Villar y San Fernando— se encuentran en fase de lanzamiento y saldrán al mercado después de Semana Santa.

En conjunto, estos proyectos suman más de 240 departamentos. En términos de avance comercial, Blume registra cerca de 90% de unidades vendidas, Córdova, 65%; Vanderghen, 50%; y Vasco Núñez, alrededor de 75%. Además, Aurora espera completar la comercialización de estos desarrollos durante el 2026.

Vasco Núñez 141

El regreso a Lima Moderna

En distritos de Lima Moderna como Magdalena, Pueblo Libre y Jesús María, Aurora planea desarrollar departamentos desde 40 m², un tamaño que, según Barrón, mantiene una demanda sostenida en el mercado. “Son departamentos que tienen una súper demanda”, afirma.

Mientras que en Lima Moderna el ticket mínimo puede partir desde los US$120.000, en Miraflores el valor promedio de los departamentos bordea los US$250.000.

Según Barrón, el mercado inmobiliario ha mostrado señales de estabilidad en los primeros meses del año, pese al proceso electoral.

“Los temas electorales no han influido en la decisión de compra de nuestro mercado objetivo. A eso se suma que hoy las tasas de financiamiento han bajado y los precios se mantienen más estables”, señala.

Vanderghen 400

En ese contexto, Aurora planea mantener su estrategia centrada en el desarrollo de edificios residenciales para venta y descarta por ahora incursionar en proyectos comerciales, multifamily o desarrollos fuera del país.

“Tenemos pensado continuar con el modelo que nos ha resultado exitoso: construir vivienda de departamentos multifamiliares”, concluye Barrón.