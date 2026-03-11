Escuchar
(Foto: Jorge Cerdán / GEC)
Por Christian Silva

El dólar tuvo una ligera variación a la baja, cerrando en S/3,422 la jornada de este miércoles, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

