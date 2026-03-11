El dólar tuvo una ligera variación a la baja, cerrando en S/3,422 la jornada de este miércoles, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR).

La variación no ha sido mayor frente al cierre del martes, cuando estuvo en S/3,429, aunque sí hay más diferencia versus el tipo de cambio del lunes, en el que la divisa estadounidense cotizó en S/3,49.

Cabe mencionar que desde el 3 de marzo, el tipo de cambio se encuentra por encima del umbral de los S/3,40.

Situación

José Silva, asociado senior de Estrategia de Inteligo, recordó que este nivel del tipo de cambio se debe al conflicto en Medio Oriente.

El especialista consideró que aún existe un entorno de alta volatilidad y de aversión al riesgo por el panorama geopolítico. “Todavía el dólar se va a mantener fuerte”, apuntó.

Por su parte, Luis Falen, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, sostuvo que en los siguientes días podría haber una volatilidad moderada, debido a que no se han visto movimientos abruptos en los mercados.

“La volatilidad hoy creo que está contenida en los mercados financieros y eso implica que no se ven variaciones grandes”, comentó.

Falen agregó que en el corto plazo el principal factor será el externo por el conflicto en el Medio Oriente, a la espera de conocerse la situación sobre el Estrecho de Ormuz y el precio del petróleo.

Además, sostuvo que hay otros factores a considerar, como la inflación y las expectativas sobre la decisión de política monetaria que adoptará el BCR.

¿Se puede esperar un dólar por debajo de los S/3,40? Para Falen, la divisa verde podría moverse en el rango de los S/3,40 y los S/3,50, aunque señaló que no se puede descartar que la divisa estadounidense llegue a superar los S/3,50, de aumentar las tensiones geopolíticas.

De haber una tendencia de depreciación del sol frente al dólar, indicó César Huiman, analista senior de Research de Renta4 SAB, el BCR tendría que realizar una intervención.

A su vez, Silva comentó que dólar podría oscilar entre los S/3,40 y los S/3,45 en el corto plazo.

De controlarse la situación geopolítica, el nivel podría volver a ubicarse en torno a los S/3,35, dijo.