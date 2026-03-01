Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) aprobado en el 2017 tuvo como meta principal reducir en cerca de 60% la brecha de infraestructura educativa al 2025. Sin embargo, lejos de cumplir ese objetivo, la brecha se amplió. Al cierre del año pasado, esta asciende a S/172.000 millones, 25% más que el estimado inicial en términos reales. A pocos días del inicio escolar, la capacidad del Estado para garantizar condiciones adecuadas de aprendizaje es bastante cuestionable.

