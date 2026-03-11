Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

Con el respaldo de su experiencia en el sector energético, el Grupo Glexco, de origen peruano, dio el salto hacia la tecnología robótica. Así nació Glexco Robotics & Automation, unidad que hoy se ha convertido en un eje clave de crecimiento y que proyecta quintuplicar sus ventas en el 2026, luego de cerrar el 2025 con ingresos por US$2 millones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.