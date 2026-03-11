Con el respaldo de su experiencia en el sector energético, el Grupo Glexco, de origen peruano, dio el salto hacia la tecnología robótica. Así nació Glexco Robotics & Automation, unidad que hoy se ha convertido en un eje clave de crecimiento y que proyecta quintuplicar sus ventas en el 2026, luego de cerrar el 2025 con ingresos por US$2 millones.

El último año fue determinante para posicionar sus desarrollos en el mercado, no solo por la colocación de sus prototipos, sino por un proceso de “evangelización tecnológica” que permitió a las empresas comprender el valor de la robótica en sus operaciones. Ese trabajo se reflejó en un crecimiento de 30% en el desarrollo de prototipos al cierre del 2025 frente al 2024.

Con este precedente, Jorge Tuesta, CEO de la compañía, observa el 2026 con altas expectativas, al considerar que se ha superado uno de los principales retos: la barrera presupuestal. Al tratarse de una tecnología nueva, muchas empresas no habían asignado partidas específicas para su adopción.

“Las empresas querían incorporar robótica, pero no podían hacerlo porque no estaba en sus presupuestos. Este año esperamos que ese escenario cambie y que la adopción se acelere, especialmente en la robótica industrial”, señala a Día 1.

Aun así, mediante el modelo de alquiler lograron abrir una puerta para que los clientes se familiaricen con la tecnología antes de realizar una compra definitiva. Durante el 2025, esta modalidad representó el 10% de los ingresos del negocio.

El posicionamiento de sus robots

La compañía cuenta con cuatro líneas de negocio: robótica humanoide, robótica educativa, robótica de servicios y robótica industrial, las cuales vienen ganando terreno en sectores como minería, logística, hotelería, servicios e incluso banca.

En términos de facturación, la robótica humanoide lideró ampliamente las ventas en el 2025, con una participación de 60%. Le siguieron los brazos robóticos industriales, los robots cuadrúpedos y la línea educativa, cada uno con un 10% de los ingresos, mientras que el 10% restante correspondió al modelo de alquiler.

Si bien los costos pueden ser altos —entre US$ 4.000 y los US$ 150.000, de acuerdo al equipamiento, las integraciones y aplicaciones— Tuesta sostiene que el análisis debe ir más allá del ahorro de personal, e incluir los retornos por eficiencia y prevención de riesgos. La capacidad de anticipar fallas, evitar accidentes y reducir paradas no programadas puede permitir que la inversión se recupere en aproximadamente 18 meses, asegura.

Aún así, las preferencias por sectores son diferentes. Por ejemplo, en el segmento industrial, Tuesta destaca el desarrollo de brazos robóticos ‘plug and play’ (conectar y usar) con 19 aplicaciones ya estandarizadas para distintos procesos en industria pesada y liviana. En paralelo, la compañía diseñó el año pasado diez proyectos industriales integrales —que incluyen la instalación del robot y su integración en los procesos productivos sin ocasionar paralizaciones— y que esperan concretar este año, con inversiones que oscilan entre los US$3 millones y los US$5 millones por implementación.

En cuanto a la robótica humanoide, la meta es posicionarla principalmente en los sectores retail, hotelería, salud y educación. Por su parte, los robots cuadrúpedos —o “perros robots”— vienen destacando en labores de patrullaje, inspección y monitoreo inteligente en entornos de alto riesgo, gracias a su versatilidad y estabilidad para operar en campo.

Un pilar que buscan fortalecer este año es la robótica educativa, donde no solo comercializan prototipos, también proveen contenido académico para el desarrollo, ensamblaje y programación de los robots, con el fin de que las instituciones los integren en su currícula.

A través de esta línea, la empresa brinda servicios [provisión de prototipos y material educativo] a tres universidades —dos en Lima y una en provincia—; además, implementaron un piloto de enseñanza en una red privada de 100 colegios y prevén hacer lo propio en abril con algunas instituciones públicas.

“La robótica educativa es una prioridad como unidad de negocio, porque sin eso no vamos a poder crear este talento digital que nos va a permitir adoptar masivamente la tecnología robótica”, menciona Tuesta.

Internacionalización

Con oficinas en China y Arabia Saudita, la compañía también avanza en su expansión internacional. Ya registra pedidos de sus soluciones de robótica educativa en siete países de Centroamérica y en mercados sudamericanos como Colombia, Bolivia y Ecuador, además de explorar oportunidades en Norteamérica.