El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó la designación de Sayuri Bayona Matsuda como la nueva viceministra de Comercio Exterior a través de la Resolución Suprema 006-2026-Mincetur.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó la designación de Sayuri Bayona Matsuda como la nueva viceministra de Comercio Exterior a través de la Resolución Suprema 006-2026-Mincetur.
Bayona reemplaza en el cargo a César Llona, quien estuvo como viceministro de Comercio Exterior desde noviembre de 2025.
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La nueva viceministra tiene más de 12 años de experiencia profesional en políticas de comercio exterior, negociación internacional y desarrollo de mercados.
Bayona antes estuvo al mando del Viceministerio de Comercio Exterior, siendo designada a fines de 2018 y estando en el cargo hasta el 2020.
En su carrera también fue asesora en el viceministerio mencionado y lideró la Dirección de Norteamérica y Europa, donde estuvo a cargo de la implementación de los acuerdos comerciales del Perú con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y los países de la EFTA.
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Asimismo, fue jefa negociadora para la transición hacia un acuerdo comercial bilateral con Reino Unido y responsable de las relaciones comerciales con los países de la Unión Económica Euroasiática.
Además, entre el 2011 y 2013 fue subjefa negociadora del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), actualmente CPTPP, y fue coordinadora del Acuerdo de Libre Comercio Perú-Corea.
También integró el equipo técnico y negociador en materia de Defensa Comercial y Política de Competencia, y se desempeñó como negociadora en temas de Desarrollo y Coherencia Regulatoria, entre otras responsabilidades vinculadas con la política comercial peruana.