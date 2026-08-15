El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó la designación de Sayuri Bayona Matsuda como la nueva viceministra de Comercio Exterior a través de la Resolución Suprema 006-2026-Mincetur.

Bayona reemplaza en el cargo a César Llona, quien estuvo como viceministro de Comercio Exterior desde noviembre de 2025.

La nueva viceministra tiene más de 12 años de experiencia profesional en políticas de comercio exterior, negociación internacional y desarrollo de mercados.

Bayona antes estuvo al mando del Viceministerio de Comercio Exterior, siendo designada a fines de 2018 y estando en el cargo hasta el 2020.

En su carrera también fue asesora en el viceministerio mencionado y lideró la Dirección de Norteamérica y Europa, donde estuvo a cargo de la implementación de los acuerdos comerciales del Perú con Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y los países de la EFTA.

Asimismo, fue jefa negociadora para la transición hacia un acuerdo comercial bilateral con Reino Unido y responsable de las relaciones comerciales con los países de la Unión Económica Euroasiática.

Además, entre el 2011 y 2013 fue subjefa negociadora del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), actualmente CPTPP, y fue coordinadora del Acuerdo de Libre Comercio Perú-Corea.

También integró el equipo técnico y negociador en materia de Defensa Comercial y Política de Competencia, y se desempeñó como negociadora en temas de Desarrollo y Coherencia Regulatoria, entre otras responsabilidades vinculadas con la política comercial peruana.