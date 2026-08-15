Sayuri Bayona, nueva viceministra de Comercio Exterior. (Foto: Mincetur)
Sayuri Bayona, nueva viceministra de Comercio Exterior. (Foto: Mincetur)
Por Redacción EC

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó la designación de Sayuri Bayona Matsuda como la nueva viceministra de Comercio Exterior a través de la Resolución Suprema 006-2026-Mincetur.