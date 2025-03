¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

Normalmente a las 8.30 am porque suelo acostarme sobre las -1 – 2 am y lo primero que hago es revisar mi celular y responder los mensajes.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendarías?

De los últimos libros que he leído recomendaría, “La pareja de al lado” y “Un extraño en casa” ambas de Shari Lapena; “El Dilema” de B.A. Paris; “Robada” de Tess Stimson; y finalmente, “Cuando Ellie se fue” de Lisa Jewell.

¿Qué objeto no puede faltar en tu vida?

Mi celular

¿Cine o teatro?

Cine

¿Qué aplicativos no pueden faltar en tu celular?

Whatsapp, itunes, youtube y mis mails

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Tengo todas, siempre hay algo bueno en cada aplicación, aunque veo más Netflix

¿El auto de tus sueños?

No tengo ninguno.

¿Destino favorito en vacaciones?

Tengo muchos, generalmente me gustan más los destinos nuevos, lejanos, exóticos y poco turísticos. Si tengo tiempo limitado, prefiero conciertos o festivales de rock con amigos. Si tengo más de una semana libre o mis hijas están de vacaciones, escogemos un lugar lejano o exótico. Suelo alternar destinos de playa y nieve. Hasta ahora he visitado 130 países.

A fines del año pasado, estuvimos en Europa donde visitamos varias ciudades y acabamos en la isla de SVALVARD en Noruega (temperaturas de -30 a -42 grados Celsius), para ver Auroras Boreales, lugar poco turístico, alejado y es el lugar habitado más cercano al Polo Norte. Ahí nos pasamos sin ver el sol muchos días (noche perpetua), pero hace algunas unas semanas visitamos las playas de Fiji y Nueva Zelanda.

¿Qué deporte practicas?

Solía practicar el fútbol y el fútbol 7 competitivamente, incluso llegué a jugar en la Copa Perú, también jugaba squash y frontón, pero desde hace dos años me hicieron una cirugía en la columna y tuve que dejar todos los deportes. Mi vida cambió y hoy no puedo hacer más deportes de contacto así que hago running, entrenamiento funcional con un personal trainer, bicicleta estática y me gusta mucho nadar varios kilómetros en mar abierto.

¿Cocktail o trago favorito?

Whisky (de preferencia ahumado y de la región de Islay en Escocia como es el Lagavulin), y lo mezclo con un poco de red bull.

¿Cuál es tu restaurante favorito?

Muy difícil escoger solo uno en Lima. Diría que Rafael, Mayta y La Gloria.

¿Un lugar en el que quisieras estar para relajarte y trabajar a la vez?

En cualquier lugar del mundo mientras esté de vacaciones con mi familia. Me encantan los conciertos, aunque definitivamente no podría trabajar en uno. Pero soy un poco workaholic así que donde quiera que esté de viaje, no me desconecto jamás del trabajo.

Descríbete en 3 palabras

Soy una persona directa, práctica y paciente.

¿Tienes algún talento oculto?

Quizá no sea un talento oculto pero mucha gente no sabe que soy médico cirujano de profesión y aunque actualmente no ejerzo mi profesión, no me arrepiento de haber estudiado medicina porque me permite tener una visión muy analítica de todo. Además, me gusta tocar la guitarra eléctrica, es más toqué en el matrimonio de mi hermano Rodrigo.

Una frase que te defina

El futuro es incierto así que trato de vivir y disfrutar la vida de manera intensa cada día. Trabajo esforzada y disciplinadamente, alternando con disfrutar mi vida al máximo.

¿Qué compañía es una inspiración para ti?

Mi esposa, mis hijas, mi música.

¿Con qué referente de tu rubro le gustaría cenar?

Con nadie en especial del mundo empresarial pero quizás sí con alguna estrella de rock importante.

¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre siempre me aconsejó desde pequeño y es difícil escoger cual fue el mejor porque fueron muchos y todos positivos.

¿Una decisión empresarial que cambiarías?

Muchas, pero lo importante es aprender de los errores que vamos cometiendo. No tengo una decisión específica.

¿Qué pregunta clave harías para contratar a alguien?

¿Por qué quiere a venir a trabajar con nosotros y como se ve en unos años?

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Yo diría que son dos cosas las que me llenan de orgullo, una es mi familia y sobre todo poder disfrutar con ellos de mis pasiones que son viajar y asistir a conciertos de rock y la segunda que me enorgullece, es haber podido hacer empresa junto a mis hermanos Patricio y Rodrigo en el Perú, algo que es muy difícil y más aún en mi caso, de haber hecho emprendimiento en un rubro como el inmobiliario que no conocía. Hoy la empresa tiene más de 20 años en el mercado, he ido aprendiendo en el tiempo y nos ha traído muchas satisfacciones en lo personal y a cientos de familias que hoy cuentan con una vivienda.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Un tema que no sólo no se habla en los medios, sino que a nadie parece importarle es la “Informalidad” en su real dimensión y en todos los campos. Es como una enfermedad silenciosa que destruye por dentro.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Creo que el peruano tiene la virtud de sentirse orgulloso de sus tradiciones, cultura, idiosincrasia, etc. Pero si hubiera que definirlo en palabras, diría que es laborioso, creativo, y no se rinde ni en las peores circunstancias.

¿Y su principal defecto?

Creo que todos los peruanos, como todos los seres humanos del planeta, tenemos muchos defectos en general. Por ejemplo, la falta de empatía y la lealtad; pero felizmente las virtudes superan los defectos. En lo personal, por ejemplo, en el balance entre mis defectos y virtudes personales, salen ganando, aunque sea por penales, mis virtudes.