Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mercedes Aráoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico (UP), comentó a El Comercio la importancia de mantener distintos ministerios en el país, en el marco de propuestas de Agenda 2026 elaborado por la casa de estudios. Además, considera que se deben cuidar las instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) frente a propuestas electorales radicales.