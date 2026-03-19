Mercedes Aráoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico (UP), comentó a El Comercio la importancia de mantener distintos ministerios en el país, en el marco de propuestas de Agenda 2026 elaborado por la casa de estudios. Además, considera que se deben cuidar las instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) frente a propuestas electorales radicales.

- En la Agenda 2026 se menciona la necesidad de mantener la autonomía de entidades como del BCR. ¿Observan propuestas electorales que pueden atentar contra el BCR?

Julio Velarde no cumplió su ciclo, puede seguir [en el BCR]. Hay una conciencia colectiva muy fuerte en el Perú en lo que es inflación -parte desde la época de la hiperinflación-: defendemos mucho el Banco Central y la población conoce quien es Julio Velarde, porque ahí hay estabilidad.

Tenemos congresistas que desconocen el rol tan importante del BCR en nuestra estabilidad y permanencia a largo plazo o personas que quieren cambiar el modelo económico. Hay candidatos que anuncian un cambio radical del modelo económico donde quieren someter al BCR a decisiones como no preservar los US$80.000 millones en reservas internacionales sino la mitad del monto, y el [dinero] se va a gasto. El tipo de cambio variaría y hay riesgos de inflación porque se gastaría dinero que no es suyo [del gobierno]. Es una reserva para asegurarnos estabilidad en cualquier crisis.

El desconocimiento de personas con comportamientos populistas puede ser grave. Tenemos que cuidar las instituciones sólidas y una que ha tenido el Perú era el respeto de derecho y los contratos, que es otro tema de riesgo, cancelar contratos si le da la gana.

- ¿El MEF, frente al Congreso, también ha tenido un peso distinto frente a años anteriores, en este respeto por las instituciones?

Al Congreso le dieron una ventana de oportunidad y la aprovechó. La iniciativa de gasto [desde el Parlamento] antes no sucedía y uno conversaba con el MEF antes de pasar alguna norma. En la Comisión de Economía y en la de Presupuesto se dialogaba con el ministro y habían cosas que no se podían negociar. El propio Ejecutivo se defendía observando las leyes, pero hemos visto aquí que no había un Ejecutivo fuerte que observe leyes, que también eran iniciativas de gasto y que generan muchas contingencias de largo plazo.

- ¿Qué rol le queda al MEF de cara al gobierno que asume en julio?

Acuérdate que el MEF prepara la Ley de Presupuesto que se entregará en agosto. El nuevo ministro que entre [en julio] no puede hacer mucho cambio a la ley porque ya estaría preparada. La Ley de Presupuesto empieza a prepararse con plenitud a partir de abril, digamos. Entre abril y julio ya debe dejar listo para que los detalles finales los mejore y trabaje el ministro del siguiente gobierno.

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- En el contexto electoral, uno de los temas que asumirá el gobierno del siguiente quinquenio es el futuro de Petro-Perú. ¿Hay preocupación al respecto?

La propuesta que planteó el MEF de un cambio de fondo parece buena: reestructurar la gestión, cambiar la gobernanza e incluso llevar concesiones a alguna de las partes. Eso no significa privatizar, pero sí concesionar para una mejora de la gestión. Incluso podría haber accionariado privado utilizando el mercado de capitales. Hay empresas públicas que están en el mercado de capitales, ¿por qué Petro-Perú no? Hay formas para resolver. Pero no, hay la idea típica de que es una empresa estatal y es estratégica. ¿Estratégica para qué? ¿para proteger a los sindicalizados que tienen el poder de ser los gerentes? Esa no es la idea. Hay que entender la política pública y gestionarla de otra mejor manera. Hablamos de bajarle la grasa y que [Petro-Perú] haga su función.

- Por otro lado, dentro de la Agenda 2026, ¿cuánta es la importancia de mantener ministerios como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o hacia dónde se debe evolucionar?

Mincetur ha cumplido un rol de coordinador impulsando a otros sectores. Te abre mercados, sale a hacer tratados de libre comercio y trata de ubicar cuál es tu estrategia exportadora. Es tu vendedor en una empresa.

El ministerio fue separado de lo que era el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones de Comercio Internacional (Mitinci). En esa estructura no hubiéramos podido avanzar con los acuerdos comerciales, porque había una mirada más proteccionista ligada a un sector industrial que en ese momento se miraba que no podía ser exportador. Eso era lo que sucedía hace más o menos 25 años -que se creó el Mincetur- y con ello nunca hubiéramos podido tener los 23 acuerdos comerciales que tenemos hoy en día. Eso no se hubiera logrado si no se tenía un equipo muy serio trabajando en una dirección y coordinando con los otros sectores. No le veo ningún sentido eliminar a ese ministerio.

- De la misma forma, frente a propuestas de reducir ministerios, ¿hay importancia de mantener otras carteras?

Hay cosas que se sacaron en buen momento porque estaba el Tratado de Libre Comercio [con Estados Unidos]. Sacamos el Ministerio del Ambiente y ahora dicen que hay que eliminarlo. ¿Hay funciones de ese ministerio que no están ayudando al desarrollo? Corrijámosla, pero por qué eliminarlo si nos sirve para hacer política ambiental. Hay que tener claridad en eso.

Y del Ministerio de Cultura -de repente metería Cultura y Deportes- pero en este ministerio tienes temas de defensa de interés de las comunidades indígenas. Está el trabajo en el desarrollo de industrias culturales que tanto se necesita ahora que hablamos de la era digital. Ahí hay áreas trabajando.

¿Saben [los candidatos] qué hacen esos ministerios o se quiere eliminar porque hay que eliminarlo, o hay que corregir cosas malas? Inclusive en el Mincetur pueden haber aspectos que no hemos hecho bien, pero hay que corregirlos. No ganamos mucho eliminando simplemente por eliminar.