El precio de la criptomoneda Bitcoin disminuyó en más de 3% la mañana de este sábado luego del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, con explosiones en distintas ciudades de este último país en la operación ‘Furia Épica’.

Ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había informado su cuenta de Truth Social que estaban llevando una operación a gran escala para “impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional”. Agregó que buscan que Irán no obtenga armas nucleares.

Tras el ataque, de acuerdo con Bloomberg, la criptodivisa se ubicó en US$63.038, lo que significó una caída de 3,8%.

Posteriormente, se estabilizó alrededor de US$64.000, según Yahoo Finance. Asimismo, hubo una liquidación de más de US$500 millones en posiciones apalancadas.

Asimismo, Ethereum disminuyó 4,5% hasta US$1.836, indicó Bloomberg. Las pérdidas en valor del mercado de criptomonedas fueron de US$128.000 millones.

Como indicó Justin d’Anethan, jefe de Investigaciones de Artic Digital, a dicho medio, el Bitcoin desempeña un papel de “válvula de presión” frente a los acontecimientos que suelen ocurrir durante un fin de semana.

Para Yahoo Finance, la volatilidad de las criptomonedas podría aumentar si Irán responde a los ataques contra los intereses de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo a la prensa internacional, Irán ha respondido al ataque con bombardeos a bases militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Qatar.