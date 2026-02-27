Aunque el cambio de gobierno interrumpió las negociaciones entre Lima Airport Partners (LAP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para evitar el cobro de la TUUA nacional, los encuentros se reanudaron, confirmó el CEO de LAP, Juan José Salmón.

“Seguimos conversando con el equipo del MTC, hemos tenido un buen nivel de avance. A ellos todavía les falta plantear de manera clara cómo es que piensan realizar esta compensación, lamentablemente el cambio de gobierno paró este proceso, pero ya lo hemos retomado esta semana”, señaló el ejecutivo.

El concesionario del nuevo aeropuerto y el Gobierno sostuvieron esta semana una reunión preliminar y prevén instalar al menos una mesa de trabajo semanal hasta alcanzar un acuerdo. Según detalló Salmón, la empresa busca que el Estado compense la pérdida derivada de la anulación de la TUUA doméstica.

“La tarifa doméstica es de aproximadamente US$7 y LAP recibe aproximadamente el 50%. Lo que planificamos es que el Estado nos retorne lo que nos corresponde como neto; es decir, US$3 dólares”, precisó.

Por ahora se mantiene el compromiso de suspender la TUUA doméstica hasta finales de marzo, aunque el plazo podría extenderse en función del avance de las conversaciones con el Ejecutivo.

Aplicación de la TUUA internacional en suspenso

La suspensión de la TUUA internacional, en cambio, no registra mayores avances, a pesar de que luego de su implementación, las conversaciones continuaron, incluso antes de la toma de mando de José María Balcázar. De acuerdo con el ejecutivo, por ahora se desconoce si el Estado mantiene el interés por la no aplicación de la tarifa a los pasajeros extranjeros.

Sobre el pago de la TUUA internacional, desde la entrada en vigencia el 7 de diciembre de 2025, 356.781 pasajeros han abonado el monto: el 75% lo hizo en el aeropuerto y el resto mediante la plataforma virtual. El ejecutivo descartó que el trámite haya provocado pérdida de vuelos y aseguró que el tiempo de atención oscila entre uno y diez minutos.

“Al mes de enero no hemos visto una disminución, por el contrario hay un crecimiento [de pasajeros de conexión]. Pero vamos a observar la tendencia en los próximos meses”, agregó.

Balance de los 25 años

LAP cumple 25 años operando la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y, durante una presentación realizada hoy ante la prensa, informó que ha transferido al Estado US$3.722 millones. En ese periodo, el terminal movilizó 330 millones de pasajeros, equivalente a once veces la población peruana.

En el mercado doméstico, Cusco concentra la mayor demanda de los 19 destinos locales que existen, seguido por Arequipa y Tarapoto, rutas atendidas por cuatro aerolíneas. A nivel internacional, el aeropuerto conecta con 49 destinos en 22 países, entre los que destacan Santiago de Chile, Madrid y Bogotá por su mayor flujo de pasajeros. En total operan 24 aerolíneas y se proyecta el ingreso de dos compañías adicionales durante este año.

Nuevas rutas

Level iniciará en junio la ruta directa Lima–Barcelona con tres frecuencias semanales y aeronaves para 300 pasajeros. En paralelo, avanzan las negociaciones para el arribo de Turkish Airlines con un vuelo desde Estambul.

“Creo que ya tienen todo listo para hacerlo y están en las coordinaciones finales. Esperemos que a fin de año ya tengamos ese vuelo llegando a Lima […] no hay fecha exacta, todo depende de la finalización de los convenios aeronáuticos y los permisos de los países. Si se da, será a finales del año”, sostuvo.

Sobre la cancelación de rutas —como Orlando—, anunciadas por Latam Airlines debido a la TUUA internacional, el ejecutivo descartó haber recibido un comunicado oficial hasta el momento.

