Resumen

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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el precio del dólar para este jueves 19 de marzo cerró en S/3,456.

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