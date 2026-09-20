Ampliar la oferta de vuelos y mejorar la conectividad entre los destinos del país será uno de los focos de trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que retomó la Mesa de Conectividad Aérea junto con aerolíneas y representantes del sector privado.

La iniciativa busca que la conectividad aérea se convierta en una herramienta para elevar la competitividad turística del Perú, facilitar la llegada de viajeros internacionales y mejorar el acceso a los destinos de las distintas regiones.

El espacio reúne al Estado con representantes de la industria aerocomercial, entre ellos la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), además de aerolíneas nacionales y globales.

Más vuelos y mejor infraestructura

Desde una perspectiva turística, el Mincetur señaló que concentrará su trabajo en impulsar la ampliación de la oferta de vuelos, fortalecer una red aerocomercial integrada y promover mejoras en la infraestructura y los servicios aeroportuarios.

La apuesta parte de la ubicación geográfica del Perú, que el ministerio considera una ventaja para desarrollar conexiones con otros mercados de la región y atraer un mayor flujo de viajeros.

“El propósito de esta mesa es articular esfuerzos para que la conectividad aérea impulse la competitividad del país y se consolide como el puente que conecta nuestra riqueza cultural y natural con el mundo”, sostuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia.

El titular del Mincetur agregó que la conectividad no solo debe facilitar la llegada al país, sino también el desplazamiento de los visitantes dentro del territorio nacional.

“Para hacer crecer el turismo, viajar al Perú debe ser competitivo y recorrer sus regiones debe ser sencillo y gratificante”, afirmó.

Mesa tendrá seguimiento permanente

La Mesa de Conectividad Aérea establecerá un cronograma de trabajo continuo para hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados entre el sector público y privado.

La reinstalación de este espacio, presidido por Valencia junto con la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros, busca mantener una coordinación permanente con la industria para identificar oportunidades y avanzar en acciones vinculadas con la conectividad.

De acuerdo con el Mincetur, el objetivo final es que las mejoras en conectividad contribuyan a dinamizar el turismo, fortalecer la imagen del país y generar mayores oportunidades económicas para las regiones.