El objetivo es facilitar la llegada de viajeros y el desplazamiento hacia las distintas regiones del país.
El objetivo es facilitar la llegada de viajeros y el desplazamiento hacia las distintas regiones del país.
Por Redacción EC

Ampliar la oferta de vuelos y mejorar la conectividad entre los destinos del país será uno de los focos de trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que retomó la Mesa de Conectividad Aérea junto con aerolíneas y representantes del sector privado.

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