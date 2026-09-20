Anadarko
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Por Redacción EC

Anadarko-Oxy avanzará hacia la perforación de un pozo exploratorio en el Lote Z-62, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, luego de los resultados obtenidos en sus estudios de exploración de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63.

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