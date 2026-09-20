Anadarko-Oxy avanzará hacia la perforación de un pozo exploratorio en el Lote Z-62, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, luego de los resultados obtenidos en sus estudios de exploración de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63.

La compañía comunicó esta decisión al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, durante una reunión en la que presentó los avances de sus actividades en el norte del país y ratificó su interés en continuar explorando el potencial hidrocarburífero de la zona.

Con los resultados obtenidos, Anadarko ingresará a la tercera fase del proyecto, que contempla como compromiso la perforación de un pozo exploratorio en el Lote Z-62. Esta operación permitirá obtener mayor información sobre el potencial identificado y evaluar futuras oportunidades de desarrollo e inversión.

Estudios identifican prospectos

Como parte de las actividades realizadas, la compañía viene culminando la interpretación de los estudios de sísmica 2D y 3D, con los que identificó prospectos de potencial hidrocarburífero.

A ello se suman evidencias naturales de hidrocarburos detectadas mediante imágenes satelitales y drop cores, las cuales, según la empresa, respaldan la existencia de un sistema petrolero activo en la zona.

Los resultados de estas actividades fueron la base para que Anadarko decidiera avanzar hacia la perforación exploratoria, una etapa que permitirá contar con información adicional para determinar el potencial de los lotes.

Minem apunta a agilizar permisos

Shinno destacó la continuidad de las actividades de exploración y señaló que el Gobierno busca fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y promover el aprovechamiento de sus recursos energéticos.

En ese marco, el ministro puso énfasis en la necesidad de contar con una permisología eficiente y predecible que permita avanzar oportunamente con los proyectos, sin dejar de cumplir las obligaciones ambientales y sociales.

“Resulta clave contar con una permisología eficiente que otorgue predictibilidad a las inversiones y permita avanzar oportunamente con las iniciativas”, señaló.

Por su parte, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, indicó que el sector trabaja en propuestas normativas orientadas a agilizar los procesos vinculados con este tipo de proyectos.

El Minem señaló que continuará coordinando con las entidades competentes para generar condiciones que acompañen nuevas inversiones y contribuyan al desarrollo del sector hidrocarburos y al fortalecimiento de la seguridad energética del país.