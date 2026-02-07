Senamhi refuerza el monitoreo del río Rímac en estación hidrometeorológica de Chosica

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizó una visita técnica a la Estación Hidrometeorológica Automática (EHMA) HLG Chosica, ubicada en el distrito de Lurigancho, con el objetivo de conocer en campo el funcionamiento de los sistemas de monitoreo meteorológico e hidrológico de la cuenca del río Rímac y fortalecer el acceso a información oportuna para la prevención de desastres.

La actividad contó con la participación de Edgar Anddy Sánchez De La Cruz, presidente ejecutivo (e) del Senamhi y secretario general del Ministerio del Ambiente, junto a directores, autoridades zonales y especialistas técnicos responsables de la operación de la estación, quienes expusieron los servicios climáticos que se brindan en la región Lima.

Durante la visita, los especialistas explicaron el proceso de recolección de datos meteorológicos e hidrológicos y la relevancia de esta información para la elaboración de pronósticos, el monitoreo de las condiciones climáticas y el diseño de acciones preventivas frente a lluvias intensas, huaicos e inundaciones que podrían afectar a la población asentada en la cuenca del río Rímac.

Visita técnica del Senamhi refuerza vigilancia climática en la cuenca del río Rímac. (Foto: MINAM)

El titular del Senamhi destacó que la red nacional de estaciones constituye el principal soporte para generar información confiable y oportuna, clave para la toma de decisiones tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de seguir fortaleciendo la infraestructura y el talento humano del sistema de observación hidrometeorológica.

Senamhi evalúa sistemas de monitoreo hidrometeorológico en Chosica. (Foto: MINAM)

En ese marco, Sánchez De La Cruz subrayó el rol fundamental que cumplen los observadores de campo, no solo en el recojo de la información, sino también en el mantenimiento y la integridad de las estaciones que permiten una vigilancia continua de las condiciones ambientales.

Con estas acciones, el Senamhi reafirma su labor de monitoreo permanente del clima y los recursos hídricos del país, contribuyendo a la gestión del riesgo de desastres y al bienestar de la población mediante información técnica de calidad y acceso oportuno.

