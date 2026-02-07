Resumen

Senamhi supervisa estación hidrometeorológica de Chosica para prevención de desastres. (Foto: MINAM)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizó una visita técnica a la Estación Hidrometeorológica Automática (EHMA) HLG Chosica, ubicada en el distrito de Lurigancho, con el objetivo de conocer en campo el funcionamiento de los sistemas de monitoreo meteorológico e hidrológico de la cuenca del río Rímac y fortalecer el acceso a información oportuna para la prevención de desastres.

Lima

Senamhi refuerza el monitoreo del río Rímac en estación hidrometeorológica de Chosica

