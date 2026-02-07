Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

MTC incorpora disposiciones temporales para la emisión de placas vehiculares. (Foto: MTC)
MTC incorpora disposiciones temporales para la emisión de placas vehiculares. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó un Decreto Supremo que incorpora disposiciones excepcionales al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema de identificación vehicular a nivel nacional ante situaciones extraordinarias que puedan afectar su normal funcionamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

MTC dicta medidas excepcionales para asegurar la emisión de la Placa Única Nacional de Rodaje
Transporte

MTC dicta medidas excepcionales para asegurar la emisión de la Placa Única Nacional de Rodaje

Brevetes Clase A: Municipalidad de Lima los entregará tras salida del MTC
Transporte

Brevetes Clase A: Municipalidad de Lima los entregará tras salida del MTC

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora
Transporte

Ventanilla: Transportistas protestan en la avenida Gambetta tras ataque armado a cobradora

Vía Expresa Santa Rosa: ¿qué es y cuál es el panorama de la obra que conectará la Costa Verde y el aeropuerto en cinco minutos?
Lima

Vía Expresa Santa Rosa: ¿qué es y cuál es el panorama de la obra que conectará la Costa Verde y el aeropuerto en cinco minutos?