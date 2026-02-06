Playas de Lima registrarán radiación UV muy alta a extremadamente alta este fin de semana

Resumen

Municipalidad de Ancóne prevén valores del Índice Ultravioleta (IUV) de hasta 11. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec)
Por Redacción EC

Este sábado 7 y domingo 8 de febrero se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral peruano, acompañados de altas temperaturas, propias de la temporada de verano. Así lo alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

