Playas de Lima registrarán radiación UV muy alta a extremadamente alta este fin de semana

Este sábado 7 y domingo 8 de febrero se registrarán niveles muy altos a extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral peruano, acompañados de altas temperaturas, propias de la temporada de verano. Así lo alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Pronóstico para el sábado 7 de febrero

Para el sábado 7, en las playas del norte del país, como Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla, se prevén valores del Índice Ultravioleta (IUV) de hasta 11, considerados extremadamente altos , con temperaturas mínimas cercanas a los 20 °C y máximas alrededor de los 26 °C.

Mientras que en las playas del centro, tales como La Punta, Costa Verde, Agua Dulce, La Chira, Mamacona y Pachacámac, el IUV también alcanzaría valores de 11, con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 26 °C.

En tanto, en las playas del sur, se estiman valores de IUV de 10, correspondientes a radiación muy alta, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C.

Radiación UV llegará a niveles extremos en playas de Lima, alerta Senamhi. (Foto: Andina)

Pronóstico para el domingo 8 de febrero

Para el domingo 8, los niveles de radiación UV continuarán elevados. En las playas del norte se prevén valores de IUV de hasta 12, considerados extremadamente altos, con temperaturas entre 20 °C y 26 °C.

En las playas del centro, el IUV alcanzaría valores de 11, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 26 °C.

En las playas del sur, como Pulpos, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo, el IUV llegaría a 11, también extremadamente alto, con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 25 °C.

Playa Pulpos (USI)

De acuerdo con la escala del Índice Ultravioleta, los valores entre 8 y 10 corresponden a radiación muy alta, mientras que los valores iguales o superiores a 11 indican radiación extremadamente alta, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel y los ojos si no se adoptan medidas de protección.

Ante esta situación, el Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., usar sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y aplicar protector solar varias veces al día.