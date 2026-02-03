Loreto: sensación de calor podría alcanzar hasta 39 °C en los próximos días

Loreto afrontará en los próximos días un escenario de calor más intenso, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad señaló que la combinación de temperaturas elevadas, humedad y mayor presencia de sol incrementará la sensación de calor en gran parte de la región.

De acuerdo con el organismo, entre el lunes y miércoles se esperan temperaturas máximas de entre 32 y 33 °C. No obstante, la sensación de calor podría elevarse hasta los 38 y 39 °C.

En las madrugadas, los valores mínimos se ubicarán alrededor de los 23 °C, con presencia de neblina y un rápido ingreso del sol en las primeras horas del día.

El ingeniero Marco Paredes, director de la Dirección Regional 8 del Senamhi en Loreto, explicó que estas condiciones responden al comportamiento habitual del clima en esta época del año.

Sin embargo, advirtió que hacia el jueves y viernes las lluvias podrían intensificarse, con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad durante las tardes y noches, las cuales podrían extenderse al fin de semana.

Desde el monitoreo meteorológico, el Senamhi señaló que se observa el desplazamiento de lluvias desde el departamento de Amazonas hacia la provincia del Datem del Marañón. Asimismo, se registran precipitaciones en Ucayali que podrían influir en distintas zonas de Loreto.

En el ámbito hidrológico, el Senamhi informó que el río Amazonas mantiene una tendencia ascendente y se aproxima a la alerta amarilla en la estación de Iquitos. En tanto, los ríos Marañón y Ucayali continúan en alerta roja, mientras que el Huallaga permanece en alerta naranja.

Ante este contexto, el Senamhi exhortó a la población a seguir la información oficial y tomar precauciones, especialmente en zonas ribereñas, frente al calor intenso y las lluvias persistentes.