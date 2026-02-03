Escuchar
Loreto: sensación de calor podría alcanzar hasta 39 °C en los próximos días. (Foto: Andina)

Loreto afrontará en los próximos días un escenario de calor más intenso, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad señaló que la combinación de temperaturas elevadas, humedad y mayor presencia de sol incrementará la sensación de calor en gran parte de la región.

