Barranco: Puente de los Suspiros cerrará seis meses por trabajos de mantenimiento

El tradicional Puente de los Suspiros, uno de los principales atractivos turísticos de Barranco, permanecerá cerrado durante 180 días. Ello, con el objetivo de darle mantenimiento y, así, preservar su valor patrimonial, reforzar la seguridad y la experiencia de los visitantes.

Los trabajos de reforzamiento y mejora se iniciarán este martes 3 de febrero con el cierre del tránsito peatonal por la pasarela del puente, por medidas de seguridad, y el inicio de los desvíos para las personas que circulan por la Bajada de los Baños en dirección hacia las playas de la Costa Verde.

El Mincetur detalló que los trabajos implican el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación LED, todo lo cual, anotó, se hará respetando su valor monumental y encanto tradicional.

La alcaldesa Jessica Vargas prometió recuperar esta joya emblemática, que el próximo 14 de febrero cumplirá 150 años. Recodó que el puente data de 1876 y se construyó para unir distintos barrios aledaños.

“Vamos a recuperar su esplendor, este puente nos representa en Lima, muchos turistas vienen diariamente a recorrerla y conocerla”, dijo la autoridad.

Mayor turismo y cuidado patrimonial

La obra forma parte del proyecto “Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco”, iniciativa que beneficiará a más de 332 mil ciudadanos y contribuirá a dinamizar la actividad turística y económica del distrito.

Los trabajos previstos priorizan la conservación de la estructura original de madera del puente, incorporando refuerzos técnicos que permitan incrementar su seguridad y durabilidad.

Dos de los temas más importantes de Chabuca Granda: ‘La flor de la canela’ y 'El puente de los suspiros' fueron inspiradas en este espacio de Barranco, distrito en el cual vivió la artista. El Puente de los Suspiros, gracias a la fama que ganó sus canciones, se ha convertido en unos de los sitios más visitados por los turistas extranjeros y punto de encuentro de los románticos del país. (Foto: Shutterstock)

Además, la intervención comprende el desmontaje y reposición del entablado y barandales, el mantenimiento de vigas y abrazaderas metálicas, así como el reemplazo de piezas de madera estructural deterioradas, todas ellas sometidas a tratamientos especializados de desinfección, informó el Mincetur.

Asimismo, se ejecutará la restauración de las farolas históricas y la implementación de un nuevo sistema de iluminación LED, diseñado para realzar el valor paisajístico del monumento sin alterar su carácter original. Estas mejoras permitirán optimizar la visibilidad nocturna, reforzar la seguridad y mantener la armonía con el entorno urbano monumental de Barranco.

La obra contempla también la restitución de revoques de cal en muros de contención y la adecuación de la infraestructura eléctrica mediante tuberías especializadas, para asegurar intervenciones reversibles que no afecten la autenticidad ni los componentes originales del puente, cuya última intervención se realizó en 2014.