Escuchar
(2 min)
La obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación. Foto: Andina

La obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación. Foto: Andina

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación. Foto: Andina
La obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación. Foto: Andina
Por Redacción EC

El tradicional Puente de los Suspiros, uno de los principales atractivos turísticos de Barranco, permanecerá cerrado durante 180 días. Ello, con el objetivo de darle mantenimiento y, así, preservar su valor patrimonial, reforzar la seguridad y la experiencia de los visitantes.

Barranco: Puente de los Suspiros cerrará seis meses por trabajos de mantenimiento
Lima

Barranco: Puente de los Suspiros cerrará seis meses por trabajos de mantenimiento

Reniec denuncia amenazas a trabajadores para dificultar atención a usuarios
Policiales

Reniec denuncia amenazas a trabajadores para dificultar atención a usuarios

El Niño Costero podría adelantarse y presentarse desde marzo, según Enfen
Perú

El Niño Costero podría adelantarse y presentarse desde marzo, según Enfen

‘El Monstruo’: empresaria secuestrada por Erick Moreno solicitará resguardo policial
Policiales

‘El Monstruo’: empresaria secuestrada por Erick Moreno solicitará resguardo policial