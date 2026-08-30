No va más. La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, confirmó este domingo 30 de agosto que procederá finalmente con la demolición de las instalaciones del boulevard Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas.

En diálogo con RPP Noticias, sostuvo que las edificaciones no cuentan con licencia de construcción, razón por la cual tendrá que proceder según lo dispuesto por la ley municipal.

La burgomaestre explicó que se trata de cerca de 15 mil metros cuadrados de locales en un área con una zonificación que no corresponde al rubro de negocios que se encontraban allí.

“Estos locales no cuentan con licencia de construcción. La empresa World Entertainment no ha demostrado con documentación que la tuviera. Por ende, procede, según corresponde al acto administrativo, la demolición de las edificaciones”, expresó.

“Son casi 15 mil metros cuadrados. Hemos solicitado a la Policía Nacional el apoyo de garantías; yo estoy a la espera de ello. De darse, nos organizaríamos para poder demoler esas instalaciones”, añadió.

La autoridad municipal de Barranco también señaló que busca recuperar este espacio público para implementar áreas deportivas, de sombrillas y otros servicios acordes con la zonificación del lugar.

Finalmente, Jessica Vargas también aseveró que ha recibido mensajes intimidatorios luego de la decisión adoptada, por lo que presentó una denuncia ante la Policía Nacional (PNP).

Como se recuerda, representantes de los establecimientos denunciaron el ingreso de personal municipal a la zona en la madrugada del último sábado y aseguraron que cuentan con un documento judicial que respalda la reapertura de sus locales.