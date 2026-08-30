El Boulevard Bordemar se ubica en la playa Las Cascadas de Barranco. (Foto: @costaverdetodos / X)
El Boulevard Bordemar se ubica en la playa Las Cascadas de Barranco. (Foto: @costaverdetodos / X)
Por Redacción EC

No va más. La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, confirmó este domingo 30 de agosto que procederá finalmente con la demolición de las instalaciones del boulevard Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas.

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