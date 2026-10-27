El intérprete argentina llegará a la capital peruana en el marco de su 'Serenata Tour 2026' | Foto: Andina / Composición EC
El intérprete argentina llegará a la capital peruana en el marco de su 'Serenata Tour 2026' | Foto: Andina / Composición EC
Por Redacción EC

El cantautor argentino Coti anunció que Daniel F, voz emblemática de la banda nacional Leusemia, se sumará como invitado especial a su concierto programado para el próximo viernes 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

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