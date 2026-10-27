El cantautor argentino Coti anunció que Daniel F, voz emblemática de la banda nacional Leusemia, se sumará como invitado especial a su concierto programado para el próximo viernes 6 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

El intérprete llegará a la capital peruana en el marco de su ‘Serenata Tour 2026’, una gira internacional en la que presentará las canciones de su más reciente álbum, titulado ‘Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer’, además de sus temas representativos.

El artista peruano, reconocido por su trabajo con Leusemia y su trayectoria como solista, cuenta con un repertorio compuesto por canciones como “Memorias”, “Gatos de bronce” y “Distancias”, temas que han acompañado a diversas generaciones de oyentes.

El espectáculo se llevará a cabo en el recinto ubicado en el distrito de Barranco, donde el artista argentino interpretará composiciones como “Nada fue un error” y “Antes que ver el sol”.

Las entradas para el evento ya se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus.

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