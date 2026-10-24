Coti en Lima.
Coti en Lima.
Por Redacción EC

El cantautor y compositor argentino Coti Sorokin volverá a encontrarse con su público peruano en un esperado concierto que se llevará a cabo el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Barranco. El espectáculo promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores del artista, quienes podrán disfrutar de una propuesta en vivo centrada en los temas que han marcado a toda una generación en el pop y rock en español.

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