El cantautor y compositor argentino Coti Sorokin volverá a encontrarse con su público peruano en un esperado concierto que se llevará a cabo el 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Barranco. El espectáculo promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores del artista, quienes podrán disfrutar de una propuesta en vivo centrada en los temas que han marcado a toda una generación en el pop y rock en español.

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Con una trayectoria consagrada que incluye éxitos mundiales —tanto interpretados por él mismo como compuestos para otros grandes exponentes de la música—, Coti ofrecerá un recorrido por lo mejor de su repertorio. Canciones icónicas que forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores resonarán en una velada diseñada para conectar la emoción y la nostalgia.

Una carrera marcada por himnos del rock en español

Reconocido por su talento para componer melodías y letras directas que conectan profundamente con las emociones cotidianas, Coti se ha consolidado a lo largo de los años como una de las plumas más importantes de la música hispanoamericana. Su paso por los escenarios de la región siempre se caracteriza por una energía vibrante y una gran complicidad con la audiencia, convirtiendo cada presentación en una celebración compartida.

La llegada a Lima representa una nueva oportunidad para que el público peruano disfrute de su talento en formato presencial, reafirmando el vínculo cercano que el artista mantiene con sus seguidores locales en cada una de sus visitas.

Un beneficio exclusivo para disfrutar del concierto

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