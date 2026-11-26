Cambiar la batería de tu vehículo puede ser más sencillo de lo que imaginas. Con ETNA Express puedes solicitar una batería nueva y recibir atención directamente en tu domicilio o en el lugar donde se encuentre tu auto, sin necesidad de trasladarte hasta un establecimiento.

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El servicio permite acceder al catálogo de baterías ETNA y recibir asesoría para elegir el modelo adecuado según las características de tu vehículo. De esta manera, puedes encontrar una alternativa que se ajuste a sus necesidades y continuar con tus actividades con mayor comodidad.

ETNA Express ofrece delivery e instalación de baterías a domicilio. Además, su equipo técnico puede realizar una evaluación de la batería y del sistema eléctrico para verificar su estado y orientarte sobre el cambio.

La propuesta está pensada para facilitar el mantenimiento del vehículo, con atención coordinada por teléfono o WhatsApp y asistencia en el lugar que solicites, según la cobertura del servicio.

Renueva tu batería con un beneficio exclusivo

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden obtener 25% de descuento en baterías ETNA a través de ETNA Express.

Para acceder al beneficio, solo deben comunicarse por WhatsApp al 966 319 153 o llamar a la central telefónica (01) 514-2535, identificarse como suscriptores y presentar su DNI para validar el descuento.