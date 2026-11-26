Cambiar la batería de tu vehículo puede ser más sencillo de lo que imaginas. Con ETNA Express puedes solicitar una batería nueva y recibir atención directamente en tu domicilio o en el lugar donde se encuentre tu auto, sin necesidad de trasladarte hasta un establecimiento.
Cambiar la batería de tu vehículo puede ser más sencillo de lo que imaginas. Con ETNA Express puedes solicitar una batería nueva y recibir atención directamente en tu domicilio o en el lugar donde se encuentre tu auto, sin necesidad de trasladarte hasta un establecimiento.
El servicio permite acceder al catálogo de baterías ETNA y recibir asesoría para elegir el modelo adecuado según las características de tu vehículo. De esta manera, puedes encontrar una alternativa que se ajuste a sus necesidades y continuar con tus actividades con mayor comodidad.
ETNA Express ofrece delivery e instalación de baterías a domicilio. Además, su equipo técnico puede realizar una evaluación de la batería y del sistema eléctrico para verificar su estado y orientarte sobre el cambio.
La propuesta está pensada para facilitar el mantenimiento del vehículo, con atención coordinada por teléfono o WhatsApp y asistencia en el lugar que solicites, según la cobertura del servicio.
Renueva tu batería con un beneficio exclusivo
Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio pueden obtener 25% de descuento en baterías ETNA a través de ETNA Express.
Para acceder al beneficio, solo deben comunicarse por WhatsApp al 966 319 153 o llamar a la central telefónica (01) 514-2535, identificarse como suscriptores y presentar su DNI para validar el descuento.
Servicio: ETNA Express.
Beneficio Club El Comercio: 25% de descuento en baterías ETNA.
Vigencia: del 1 de noviembre de 2026 al 31 de marzo de 2027.
Cómo acceder: realiza tu compra por WhatsApp al 966 319 153 o llamando al (01) 514-2535. Identifícate como suscriptor y presenta tu DNI.
Importante: aplican términos y condiciones y condiciones de cobertura del servicio.
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