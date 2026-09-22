Una buena partida puede convertirse en el plan perfecto para compartir con amigos o familia. Por eso, Colecciones El Comercio presenta una preventa exclusiva de juegos de mesa Devir, con descuentos de hasta 45% durante una semana.

La selección reúne juegos de diferentes estilos, desde estrategia y cartas hasta propuestas que ponen a prueba la rapidez y la capacidad para resolver desafíos. Entre los títulos disponibles se encuentran Catan, Código Secreto, Carcassonne, Ubongo, Fantasma Blitz, Sushi Go! y Polilla Tramposa, entre otros.

Juegos para cada tipo de partida

Para quienes disfrutan de la estrategia, Catan propone construir asentamientos, ciudades y caminos mientras los jugadores compiten por convertirse en la fuerza dominante de la isla. Por su parte, Carcassonne invita a construir un paisaje medieval con ciudades, caminos y campos.

Si buscas partidas más rápidas, Fantasma Blitz y Sushi Go! son algunas de las alternativas disponibles. También están Código Secreto, para quienes disfrutan de las pistas y asociaciones de palabras, y Ubongo, que lleva la competencia al terreno de la rapidez y la resolución de desafíos.

Una preventa exclusiva para suscriptores

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a esta selección durante la preventa del 18 al 25 de septiembre, con descuentos de hasta 45%. Los precios y descuentos se encuentran aplicados directamente en la web de Colecciones El Comercio.

La colección incluye actualmente 12 productos, entre juegos de mesa, cartas y destreza. La disponibilidad puede variar según el stock de cada título.

EL DATO

Preventa: Del 18 al 25 de septiembre de 2026

Beneficio: Hasta 45% de descuento

Colección: Juegos de mesa Devir

Compra: Tienda online de Colecciones El Comercio

Condición: Preventa exclusiva para suscriptores de El Comercio. Válido hasta el 25 de septiembre o hasta agotar stock.

Encuentra este y más beneficios exclusivos en la app Club El Comercio.